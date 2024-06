Le anticipazioni relative alla puntata della soap Tv Endless Love in onda lunedì 24 giugno 2024 rivelano che Vildan deciderà di andare a trovare i consuoceri rivelando loro che Zeynep è incinta e che quindi diventeranno nonni. La madre di Ozan approfitterà anche per invitarli ad una cena di famiglia per appianare tutti i dissapori del passato. Huseyin e Fehime faticherà no però a far finta di nulla e a dimenticare come se nulla fosse tutto ciò che è accaduto.

Vildan svela a Huseyin e Fehime che Zeynep è incinta

La trama del 24 giugno riprenderà dal momento in cui Zeynep sarà starà minacciata da Emir che le avrà detto di non aver nessuna intenzione di riconoscere un bambino che non sia figlio di Nihan.

Tra la sorella di Kemal e la suocera Vildan continueranno gli attriti. Le due proprio non riusciranno ad andare d'accordo e Ozan sarà stanco di questa situazione. Il giovane interverrà nelle loro discussioni e prenderà le parti di Zeynep invitando poi Vildan a fare un passo per avvicinarsi alla nuora.

Quindi Vildan deciderà di andare dai consuoceri, rivelando loro che Zeynep è incinta e che presto diventeranno nonni.

Vildan invita a cena i genitori di Zeynep

La madre di Ozan approfitterà per invitare Fehime e Huseyin a cena a casa sua insieme ai futuri genitori. Sarà un modo per cercare di riappacificare le due famiglie in vista della nascita del bambino. I genitori di Zeynep però, non saranno molto propensi ad accettare, visto che non hanno dimenticato tutti i torti subiti e non potranno fare finta di nulla.

Dando uno sguardo alle trame successive di Endless Love si verrà a sapere che alla fine la famosa cena si farà a casa di Fehime. Quest'ultima inviterà anche Asu e Leyla mentre a sorpresa si autoinviterà anche Emir, che trascinerà con sé pure Nihan. Sarà difficile per la donna fingere di essere diventata la moglie a tutti gli effetti di Kozcouglu e in effetti Kemal non ci crederà affatto.

Cambio programmazione per Endless Love: in onda solo dal lunedì al venerdì

Endless Love continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, visto che ogni puntata viene vista da una media di 2,2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 20 e il 21%. Un risultato che fa della soap uno dei programmi più visti del pomeriggio della tv generalista.

Intanto da questa settimana, Mediaset ha cambiato la programmazione dello sceneggiato con protagonisti Nihan e Kemal, visto che non va più in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Restano invariati gli appuntamenti in daytime dal lunedì al venerdì, a cui si aggiunge quello in seconda serata del venerdì, subito dopo la puntata de La Rosa della vendetta.