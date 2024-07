Le anticipazioni della soap Tv Beautiful relative a ciò che andrà in onda dal 15 al 21 luglio 2024, rivelano che Hope deciderà di riassumere Thomas come capo stilista della HFTF, ma questa decisione non verrà per nulla apprezzata da Liam. Intanto Sheila, dopo essere stata in intimità con Deacon, avrà paura che Bill scopra il suo tradimento e che la faccia tornare in carcere.

Hope riassume Thomas, Liam contrario

La nuova settimana di programmazione di Beautiful riprenderà dal momento in cui Hope sarà chiamata a dover prendere una difficile decisione in merito alla Hope For The Future.

La sua linea rischia di venire chiusa e l'unica soluzione per scongiurare questa eventualità sarà quella di riassumere Thomas come capo stilista. Il reintegro del giovane Forrester sarà caldeggiata sia da Steffy che da Taylor, le quali assicureranno a Hope e Brooke che il ragazzo è cambiato e che non ricadrà negli sbagli del passato.

Hope sarà indecisa sul da farsi e ne parlerà con Liam, il quale mostrerà tutta la sua contrarietà a una eventuale riassunzione di Thomas. A sorpresa, però, Hope non ascolterà le raccomandazioni del marito e deciderà di riaccogliere Thomas nella sua squadra di lavoro.

Sheila teme che Bill scopra che lei lo ha tradito: anticipazioni al 21 luglio

Liam, una volta saputo che Hope ha riassunto Thomas, avrà un'accesa discussione con la moglie e la rimprovererà per essersi fidata ancora una volta del figlio di Ridge, ricordandole anche tutti i casi in cui il giovane ha ferito lei, Douglas e la loro famiglia.

Intanto Bill manderà un messaggio a Sheila per sapere dove si trova. Il magnate non sa che la donna lo ha appena tradito con Deacon. Sheila dal canto suo, si sentirà oppressa da Bill ma nel contempo saprà che deve a lui la sua libertà. Per questo, Sheila dovrà a malincuore mettere da parte i sentimenti che prova per Deacon, per non rischiare di tornare in carcere.

La madre naturale di Finn dovrà fare anche attenzione a Liam e Wyatt, che continueranno a insistere affinché Bill la lasci.

Il punto su Thomas e Hope

Beautiful continuerà ad andare in onda su Canale 5 per tutto il periodo estivo e darà modo ai telespettatori come si svilupperà il rapporto tra Thomas e Hope.

Non è la prima volta che la giovane Logan perdona il fratello di Steffy e gli concede una possibilità di riscatto.

Era accaduto anche quando aveva scoperto che lui le aveva tenuto nascosto il fatto che la piccola Beth fosse viva. In quell'occasione, Thomas era stato smascherato dal piccolo Douglas e, dopo un periodo di allontanamento, era stato riaccettato in famiglia. Di recente Thomas aveva invece cercato di addossare a Brooke la colpa per la telefonata ai servizi sociali, una chiamata che invece aveva fatto lui stesso usando una app in grado di camuffare la voce.