Hope in lacrime ammetterà il suo interesse per Thomas: "Provo qualcosa per lui". Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful spiegano che Brooke insisterà con sua figlia e alla fine riuscirà a sapere che Thomas non le è affatto indifferente come diceva. Hope, tuttavia, aggiungerà di amare molto Liam e che non lo tradirebbe mai.

Un altro scontro tra Steffy e Hope

Hope dovrà tenere a bada la gelosia di Liam nelle prossime puntate e non sarà affatto facile. Spencer, infatti, dopo aver parlato con Steffy incalzerà sua moglie con le domande: "Provi qualcosa per Thomas?". Hope non esiterà a negare tutto con suo marito, ma sarà molto delusa dal comportamento di Steffy che di fatto si è intromessa ancora una volta nel suo matrimonio.

Tra le due donne ci sarà una discussione in cui la figlia di Ridge farà valere le sue ragioni, spiegando che l'unica cosa che le interessa è proteggere Thomas. Quando Hope resterà sola in ufficio potrà parlare con Brooke di quello che sta accadendo. La signora Logan ascolterà sua figlia, preoccupata per l'ingerenza di Steffy nella sua vita matrimoniale. Presto, però, l'argomento si sposterà inevitabilmente su Thomas, perché Brooke chiederà a Hope di essere sincera almeno con lei. La signora Logan domanderà a sua figlia come mai Steffy abbia così tanti dubbi su di lei e Hope le racconterà che tra lei e Thomas c'è stato un momento di vicinanza.

Brooke temerà per il matrimonio di sua figlia

Hope spiegherà a Brooke che Steffy ha visto lei e Thomas in atteggiamenti ambigui.

La ragazza preciserà che lei e il suo stilista stavano soltanto festeggiando i loro successi e si sono lasciati coinvolgere. Hope rivelerà che Steffy è arrivata mentre lei e Thomas si scambiavano una carezza. Brooke sarà sconvolta e chiederà subito a sua figlia se i sospetti di Steffy possano essere fondati. Hope apparirà molto stressata e infastidita dalle domande di sua madre, ma alla fine crollerà.

La donna confiderà che Thomas è un bel ragazzo e le fa piacere trascorrere la giornata di lavoro con lui. Quando Brooke la spingerà ancora una volta ad essere onesta, Hope aggiungerà: "Ho provato qualcosa per lui". Le parole di sua figlia faranno tremare Brooke, ma Hope inizierà a piangere ricordando che Liam è tutta la sua vita e che non lo tradirebbe mai.

Hope riuscirà a stare lontana da Thomas?

Sin dal ritorno di Thomas alla Forrester Creations, Hope ha iniziato a provare una certa attrazione per lui. La donna ha respinto con forza i suoi sentimenti, concentrandosi su Liam e organizzando delle soprese per lui. Tuttavia, anche nei momenti di intimità con suo marito, Hope non ha smesso di pensare a Thomas. La figlia di Brooke non ha parlato con nessuno di quello che sta attraversando, ma questo non è servito ad allontanare i sospetti su di lei. Steffy e Brooke, infatti, hanno notato un cambiamento importante nell'atteggiamento di Hope e non si sono sbagliate.