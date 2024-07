Yagmur scoprirà di essere incinta, ma poco dopo finirà in ospedale in gravi condizioni. Il tutto accadrà nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni raccontano che la sorella di Devin verrà picchiata da Serhat, ma questa volta non riuscirà a fuggire e finirà in ospedale facendo preoccupare tutti. Devin ed Ekrem saranno disperati e potranno contare sul sostegno di Aslan. Quest'ultimo, intanto, sarà ancora scosso per aver appreso da Hulya il passato da escort di sua cognata.

Belle notizie per Yagmur prima dell'aggressione

Yagmur sarà al centro delle scene e si troverà seriamente nei guai a causa del suo passato difficile.

Dopo essersi salvata da un'aggressione da parte di Serhat, la sorella di Devin si sentirà in pericolo, ma non parlerà a nessuno di quello che è accaduto. Yagmur starà attenta e farà in modo di trascorrere molto tempo con Ekrem, ma Serhat non si arrenderà e aspetterà il momento giusto per colpire ancora.

Yagmur avrà l'opportunità di cantare nel locale dei Soykan. Per la sorella di Devin sarà un momento molto speciale, perché scoprirà anche di essere incinta di Ekrem. La felicità della ragazza sarà tale che dimenticherà ogni pericolo e uscirà da sola pur essendo tarda sera. Serhat intercetterà Yagmur e porterà a termine la sua vendetta.

Nel frattempo Ibrahim telefonerà a Hulya e le darà appuntamento per parlarle di una cosa molto importante.

La madre di Aslan andrà da suo cognato e scoprirà che in passato Yagmur era una escort. Hulya non perderà tempo e appena arriverà a casa parlerà con suo figlio, mostrandogli le foto di sua cognata che sono ancora in rete con il nome Hande. In quel momento Devin entrerà nella stanza e Aslan nasconderà subito la foto, ma Hulya affronterà l'argomento: "Mio fratello sa che tua sorella era una escort".

Devin guarderà sua suocera e Aslan con stupore, senza dire una parola.

La vendetta di Serhat e l'arrivo di Cihan

Serhat sorprenderà Yagmur per strada e inizierà a colpirla con violenza, senza darle il tempo per difendersi. La ragazza perderà i sensi a causa delle gravi ferite e in quel momento arriverà Cihan. Accecato dai fari dell'auto del fratello di Aslan.

Serhat si darà alla fuga, mentre Cihan soccorrerà immediatamente Yagmur e chiamerà Devin. Quest'ultima risponderà alla telefonata e correrà in ospedale con Aslan. Devin sarà in preda alla disperazione nel vedere sua sorella in gravi condizioni e Aslan le sarà vicino. Nel frattempo, fuori dall'ospedale, un tassista pagato da Cihan dirà di aver trovato Yagmur per strada, ma riuscirà a liberarsi dalle domande di Hulya grazie alla telefonata di un cliente. Devin, invece, andrà in bagno per telefonare a suo cognato e chiedergli delle informazioni su sua sorella. Cihan, però, non saprà dire a Devin cosa è accaduto a Yagmur. La brutta notizia raggiungerà anche Ekrem, che si recherà in ospedale in un forte stato di agitazione e Aslan proverà a calmarlo.

Il giovane avrà paura di perdere la donna che ama, ma non immagina ancora che presto potrebbe diventare padre.

Aslan deciso a indagare sull'aggressore di Yagmur

Serhat è una vecchia conoscenza di Yagmur e l'ha cercata perché la ragazza potrebbe incastrarlo. Quando era una escort la sorella di Devin ha assistito all'omicidio di una donna da parte di Serhat e quindi potrebbe testimoniare contro di lui. Serhat ignora che nel frattempo Devin ha sposato Aslan Soykan e non sa che corre un grave rischio mettendosi contro di lui. Aslan sta già pensando a come vendicare quello che è accaduto a sua cognata e non ha intenzione di arrendersi fino a quando non troverà il colpevole. Se Yagmur dovesse perdere il figlio che ha in grembo, inoltre, la situazione per Serhat si aggraverebbe ulteriormente.