Nel finale della prima stagione della soap Tv Endless Love, Ozan scoprirà che Emir e Zeynep hanno realmente una relazione extraconiugale. Le prove del tradimento giungeranno a Ozan proprio mentre lui si troverà in carcere con l'accusa di aver ucciso Linda. Sarà un duro colpo per il giovane Sezin, che avrà un duro scontro al telefono con la moglie. Intanto anche Kemal sarà vicino a scoprire la verità su Emir e Zeynep.

Ozan sotto shock: scopre che Zeynep l'ha tradito con Emir

Ozan nelle puntate in onda a breve su Canale 5, verrà arrestato con l'accusa di aver ucciso Linda.

Sarà Emir a far sì che la polizia lo fermi, proprio mentre Ozan stava per fuggire lontano dalla Turchia. La vita in carcere non sarà affatto facile per il fratello di Nihan, non solo per i suoi problemi di salute, ma anche perché non sarà ben visto dagli altri detenuti. Le cose per Ozan peggioreranno nel momento in cui riceverà un pacco da un mittente anonimo all'interno del quale ci saranno degli scatti inequivocabili che dimostreranno che Zeynep e Emir hanno una relazione. Ozan scoprirà così che la moglie gli ha sempre mentito e che invece Nihan aveva ragione quando gli diceva che Zeynep non era sincera con lui.

Ozan si scaglia contro Zeynep dopo aver scoperto il tradimento

Le prove del tradimento saranno una vera e propria doccia fredda per Ozan che sarà devastato dopo aver visto diversi scatti in cui la moglie e Emir si baciano appassionatamente.

Senza pensarci due volte, il fratello di Nihan si metterà immediatamente in contatto con Zeynep alla quale dirà di aver scoperto tutto. Ozan sarà furioso e le dirà che d'ora in poi lei non potrà più imbrogliarlo. Zeynep sarà nel panico e dopo l'infuocato scontro telefonico e cercherà di capire cosa fare.

Ozan intanto avrà un malore in cella per una presunta intossicazione alimentare.

Si renderà necessario per lui un ricovero in ospedale. Intanto anche Kemal sarà vicino a scoprire la verità su Emir e Zeynep.

Il punto sul personaggio di Ozan in Endless Love

Interpretato dall'attore Barış Alpaykut, il personaggio di Ozan Sezin è presente nelle trame di questa dizi turca sin dalla prima puntata. Fratello gemello di Nihan, Ozan ha mostrato sin da subito tutte le sue fragilità sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Emir gli ha fatto credere di aver ucciso una donna in modo da costringere Nihan a sposarlo. Si innamora a prima vista di Zeynep e la sposa contro il parere della sua famiglia. Poco dopo aver saputo che lei è incinta, Ozan finirà in carcere con l'accusa di omicidio e gli crollerà il mondo addosso quando scoprirà che la moglie lo ha tradito con Emir. Il personaggio uscirà quindi di scena al termine della prima stagione.