La vita in carcere per Kemal Soydere non sarà affatto facile visto che finirà in isolamento e verrà perseguitato da una delle guardie carcerarie. Lo rivelano le anticipazioni della soap Tv Endless Love riguardanti l'episodio in onda lunedì 2 settembre 2024 in cui si vedrà anche il commissario Hakan portare avanti le indagini sulla morte di Ozan. Il poliziotto infatti dubiterà che il giovane si sia suicidato.

La dura vita di Kemal in carcere: isolato e perseguitato da una guardia

La trama del 2 settembre riprenderà dal momento in cui Kemal sarà stato condotto in carcere dopo la testimonianza a suo sfavore resa da Nihan di fronte al giudice.

Soydere dovrà quindi scontare una pena di un anno con l’accusa di aggressione e tentato omicidio ai danni di Emir.

Per Soydere la vita carceraria non sarà affatto semplice, visto che verrà accusato di provocare disordini e finirà in cella di isolamento. Oltre a ciò, verrà perseguitato da una delle guardie carcerarie di nome Sikti, il quale non perderà occasione per deriderlo. Per fortuna, all'interno della prigione, non tutti saranno contro Kemal. Infatti il detenuto Ayhan (Kerem Alışık) e il secondino Selim cercheranno di aiutarlo.

Hakan indaga sulla morte di Ozan

Nel frattempo il commissario Hakan vorrà vederci chiaro sulla morte di Ozan, visto che non crederà alla teoria del suicidio. Il poliziotto deciderà di indagare meglio sulla vicenda, nonostante l'opposizione dei suoi superiori.

Emir si troverà ancora in ospedale e dopo l'operazione che gli ha salvato la vita, scoprirà che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione.

Dando uno sguardo alle trame successive, i soprusi ai danni di Kemal lo faranno diventare una persona diversa e piena di rancore, tanto che si rifiuterà persino di parlare con Nihan, che sarà andata in carcere per rivelargli di essere incinta di lui.

Soydere non la vorrà neppure vedere e in seguito la figlia di Vildan deciderà di rivelare a tutti di aspettare un bambino da Emir. Quest'ultimo penserà poi di usare la gravidanza della moglie per tenerla legata a lui.

Endless Love supera i 2 milioni di telespettatori in prima serata

Il pubblico di Canale 5 ha risposto bene a ritorno di Endless Love in prima serata.

Nel prime time del 30 agosto sono stati 2.046.000 i telespettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia di Mediaset per seguire le vicende di Nihan e Kemal. Dati che hanno permesso a Canale 5 di sbaragliare la concorrenza delle altre reti. A partire dal 7 settembre inoltre, la soap tv turca tornerà ad essere trasmessa anche il sabato pomeriggio, nello slot orario che va dalle ore 14:40 circa e fino alle 16:30, facendo da traino alla nuova stagione di Verissimo che tornerà in tv proprio in questa data.