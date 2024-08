Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole del mese di settembre annunciano un colpo di scena inaspettato: Claudia tornerà a Napoli e inizierà una storia d'amore con Guido. Del Bue, quindi, lascerà definitivamente Mariella e non si nasconderà più: vivrà alla luce del sole la nuova relazione con Claudia. Nel frattempo, Michele Saviani e Silvia Graziani proveranno a far qualcosa per salvare il matrimonio dei coniugi Del Bue, ma i loro tentativi falliranno.

Claudia e Guido iniziano una storia d'amore

Claudia tornerà a Napoli dopo aver passato qualche settimana a Roma a provare a fare decollare la sua carriera di attrice.

Costa arriverà nel capoluogo campano e non è ancora chiaro se tornerà a Posillipo per Guido o per lavoro. In ogni caso, una volta che sarà rientrata in città, per Mariella si metterà male: Guido e Claudia inizieranno una storia d'amore. Fin da subito, i due ormai ex amanti faranno sul serio e saranno intenzionati a vivere liberamente la loro relazione. Come reagirà Mariella quando scoprirà che è stata rimpiazzata di punto in bianco con Claudia?

Michele e Silvia provano a intervenire

Nel frattempo, Michele e Silvia proveranno a fare qualcosa con i loro amici per evitare il peggio. Ogni tentativo dei genitori di Rossella non andrà in porto perché Guido e Claudia non cambieranno idea e saranno intenzionati a portare avanti la loro relazione alla luce del sole.

Il sentimento fra Del Bue e Costa sarà duraturo o si spegnerà in poco tempo? Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono questo aspetto e non vengono nemmeno forniti dettagli sulla reazione del piccolo Lollo, nel caso in cui dovesse vedere suo padre con la nuova compagna.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Claudia è andata a Roma

Nei mesi scorsi , Claudia era tornata a Napoli dopo anni di lontananza e aveva rivisto i vecchi amici di un tempo. In particolare Costa ha incontrato Guido e ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente a luo. Dopo diversi avvicinamenti fra i due è anche scoppiata la passione e Mariella ha sofferto per la mancanza di attenzioni di suo marito.

Nel frattempo, Michele e Silvia hanno tentato di fare ragionare i coniugi Del Bue e hanno provato a scongiurare il peggio, ma senza successo. Guido, infatti, si è lasciato andare a una notte di passione con Claudia e la mattina successiva, l'attrice è partita per Roma in cerca di fortuna. Quando il piccolo Lollo è venuto a sapere che i suoi genitori hanno deciso di vivere in due case diverse ha chiesto loro se fosse lui la causa di questa decisione e loro ovviamente hanno negato.