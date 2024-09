Sheila Carter continuerà a essere protagonista anche nelle puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 settembre. La donna riceverà la visita di Steffy che non solo le rinfaccerà tutto il male fatto a lei e alla sua famiglia, ma le assicurerà che non vedrà mai il nipotino Hayes. Dal canto suo Sheila non si farà intimorire da queste minacce, certa che non starà in galera ancora a lungo.

Steffy va in carcere da Sheila e minaccia di non farle mai più vedere Hayes

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Bill e Taylor saranno andati a far visita in carcere a Sheila, mentre RJ sarà tornato a Los Angeles per la gioia di Brooke e Ridge.

Le anticipazioni rivelano che, dopo la visita di Taylor, Sheila riceverà anche quella di Steffy.

La figlia di Ridge avrà qualcosa da dire alla suocera e non perderà occasione per rinfacciarle tutto il risentimento per quello che ha fatto a lei e alla sua famiglia. Steffy non potrà nasconderà la sua felicità nel vederla finalmente dietro le sbarre, certa che ci rimarrà per lungo tempo. Inoltre, la moglie di Finn metterà in chiaro con Sheila una cosa molto importante, ossia che lei non farà mai parte della vita di Hayes e di Finn.

Sheila non si lascia intimorire da Steffy e pensa a come evadere di prigione

Sheila, dal canto suo, non si lascerà intimorire dalle minacce di Steffy ed anzi dirà alla nuora di essere certa che prima o poi riuscirà a instaurare un legame sia con Finn che con Hayes.

Subito dopo aver ricevuto la visita di Steffy, Sheila incontrerà anche l'amico di vecchia data Mike, incarcerato nella stessa prigione. A lui la perfida Carter confiderà di non volersi rassegnare all'idea di passare il resto dei suoi giorni dietro le sbarre e penserà a un modo per evadere.

Sheila chiederà di incontrare Jack Finnegan, al quale chiederà di assumere la sua difesa nel processo.

Il padre di Finn però, si rifiuterà di aiutarla. Intanto, RJ e Thomas avranno un confronto, il primo da quando il minore dei figli di Ridge è tornato in città. Bill, invece, continuerà nella sua opera di persuasione nei confronti di Katie, certo che prima o poi la donna tornerà da lui. Il magnate, però, non avrà fatto i conti con i sentimenti che Katie prova per Carter.

Il punto sul personaggio di Sheila Carter in Beautiful

Interpretata dall'attrice Kimberlin Brown, Sheila Carter é la villain di Beautiful. La sua prima apparizione nella soap tv americana risale al 1992, quando era stata assunta come infermiera alla Forrester Creations, per poi diventare baby sitter di Rick Forrester, figlio di Eric e Brooke Logan.

Grazie alla sue manipolazioni, era riuscita a sposare Eric, ma il matrimonio non era durato a lungo, visto che ben presto era venuta a galla la personalità malvagia della donna. Nel corso degli anni, Sheila ha reso la vita impossibile alla famiglia Forrester, cercando di uccidere non solo la matriarca Stephanie ma anche Taylor, Steffy e il suo stesso figlio Finn.