Nelle prossime puntate della soap tv Endless love, Galip proverà a far capire a Emir che deve lasciare in pace Nihan. Per lei nutre solo un'ossessione, un amore che in realtà è una malattia. Secondo Galip, Nihan non ama Emir e sta con lui solo per i suoi soldi. Questa affermazione è reale solo a metà, perché è vero che Nihan non è innamorata del marito, ma sta con lui a causa delle continue minacce che hanno come oggetto la piccola Deniz.

Galip non sa tutta la verità sul rapporto tra Emir e Nihan

Galip crede che Nihan stia ancora con Emir solo per i suoi soldi.

Non ha la benché idea che la ragazza sia sotto la stretta minaccia del marito: lei deve per forza stare con lui se non vuole che la piccola Deniz vada incontro ad alcuni problemi. Basti ricordare che Emir ha minacciato la moglie di dare la bambina in adozione se non fosse tornata con lui.

Galip, però, non baderà a questo, anzi crederà che Nihan sacrifichi la sua vita sentimentale solo per denaro. "Tua moglie non ti ama, vuole solo i tuoi soldi e in più pensa ancora al suo ex", dirà Galip al figlio in maniera molto dura.

La trappola di Galip ai danni di Nihan

Per far vedere a Emir che ha ragione, Galip tenderà una trappola a Nihan: vorrà farla rimanere da sola con Kemal, per far così "aprire gli occhi" a Emir sulla vera natura della moglie.

Le dirà che si deve recare urgentemente ad Ankara per un incontro di lavoro, solo che farà la stessa cosa con Kemal.

I due si ritroveranno seduti vicini nell'aereo: un viaggio non particolarmente gradito da entrambi, anche se alla fine non possono fare a meno l'una dell'altra. Quando Nihan atterrerà, accenderà e il telefono.

Troverà un messaggio di Leyla, in cui le chiederà di chiamarla urgentemente. Sarà così che Nihan scoprirà della trappola di Galip e la prima cosa che farà sarà prendere un altro biglietto aereo e tornare subito a Istanbul, dove avrà modo di affrontare il suocero.

Galip pone Emir di fronte alla realtà dei fatti: il suo amore per Nihan è una malattia

"Hai visto, tua moglie si trova ad Ankara con Kemal e nonostante sia arrivata lì, non accende nemmeno il telefono per avvisarti", dirà Galip al figlio sogghignando, ma proprio in quel momento nell'ufficio arriverà Nihan.

"Mi hai mandata lì nonostante sapessi che fossi da sola con Kemal", dirà Nihan a Galip, aggiungendo: "I tuoi giochi per porre fine al mio matrimonio con Emir non si adattano alla tua intelligenza".

Emir sarà soddisfatto della reazione della moglie, ma Galip non cambierà idea su Nihan: "Basta con la tua ossessione per tua moglie, sei malato. Non hai imparato nulla da ciò che ti è successo?". Queste parole, però, non sembreranno scalfire Emir: "Non toccare mia moglie, la mia pace e nemmeno il mio disagio: lascia stare la mia ossessione".