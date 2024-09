"Non mi meriti", saranno queste le ultime parole che Jimena rivolgerà a Manuel prima di togliersi la vita. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa raccontano che Abel sbugiarderà Jimena, rivelando che la sua gravidanza era una messinscena. Jimena verrà umiliata dai suoi genitori e deciderà di lanciarsi nel vuoto. Prima, però, si lascerà andare a un duro sfogo nei confronti di tutti i presenti.

Abel rivela che Jimena ha ingannato tutti

La verità sulla gravidanza di Jimena sta per essere rivelata da Abel alla famiglia Lujan e provocherà gravi conseguenze.

Per Manuel, apprendere che Jimena abbia finto per mesi di essere incinta sarà quasi un sollievo, perché il marchesino si sentirà libero di chiedere l'annullamento del matrimonio. Nel frattempo Jimena, ignara di tutto quello che sta accadendo, indagherà per scoprire chi sia l'amante del marito e capirà che si tratta di Jana. La donna vedrà le foto che ritraggono Manuel e la cameriera sulla spiaggia, e si sentirà profondamente ferita. Jimena penserà di usare tutto questo contro il marchesino, per legarlo ancora di più a sé, ma i suoi programmi verranno rovinati da Abel. I marchesi reagiranno molto male nell'apprendere che la loro nuora ha mentito sulla gravidanza e parleranno subito con i genitori di Jimena del grave torto che hanno subito.

I Duchi de Los Infantes saranno sopraffatti dalla vergogna e il padre di Jimena avrà una reazione molto dura con la figlia. Dopo averla umiliata davanti a tutta la famiglia, Fernando annuncerà che finirà in un convento di clausura e si avvicinerà per aggredirla.

L'umiliazione di Jimena

Jimena non sopporterà il giudizio così duro del padre e salirà le scale del palazzo per sfuggire alla sua aggressività.

Lì la donna si lascerà andare a un lungo sfogo, riassumendo la sua vita come una serie di scelte per compiacere i genitori. Rivolgendosi a suo padre, ricorderà di aver sposato Tomas anche se era uno sconosciuto per poi sposare Manuel che non l'ha mai amata. La donna rinfaccerà ai duchi di aver sempre pensato al denaro e di essere stata trattata come una merce di scambio.

In lacrime, accuserà la madre di essere una donna falsa, disposta persino a tradire la figlia per la dote. L'ultimo sfogo di Jimena sarà per Manuel, che come gli altri ascolterà sconvolto la sofferenza della moglie. "Ti amo tanto Manuel, ma da te ho ricevuto solo disprezzo e rifiuto. Avrei fatto di tutto per te, ma non ti basta nulla, perché in fondo sei un essere spregevole". Poco prima di lanciarsi nel vuoto, Jimena dirà le sue ultime parole a Manuel: "Non mi meriti". Tutti guarderanno attoniti la donna precipitare e Fernando, in particolare, si sentirà profondamente in colpa.

Il matrimonio tra Manuel e Jimena è stato una costrizione

Manuel non ha mai amato Jimena ed è stato costretto a sposarla perché era la moglie del fratello defunto.

Sin dall'inizio è stato chiaro che Jimena avrebbe fatto di tutto per legare a sé suo marito e appena ne ha avuto l'occasione la donna non si è smentita. Quando Manuel ha avuto un grave incidente ed è stato in coma, Jimena l'ha convinto che tra loro c'era un grande amore. La donna, con la complicità di Cruz, ha approfittato della perdita di memoria di Manuel e gli ha raccontato una realtà inesistente. Con questo stratagemma, il marchesino si è davvero convinto di amare sua moglie, ma l'idillio è durato poco. Presto Manuel ha ricordato di essere innamorato di Jana e a quel punto Jimena ha messo in scena la sua gravidanza.