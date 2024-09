The Family non va più in onda su Canale 5 a partire da lunedì 2 settembre. Un cambio programmazione in casa Mediaset che ha lasciato amareggiati i tantissimi fan e appassionati che, durante queste settimane estive, si erano appassionati alle vicende di Aslan e Devin.

Ma per quale motivo è stata sospesa nel daytime per lasciare spazio a My home my destiny? Dietro questa scelta si cela una strategia ben precisa: quella di potenziare ancora di più la piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Il successo della soap turca nel palinsesto estivo di Canale 5

Dopo il grande successo delle serie turche trasmesse nel corso degli ultimi anni in televisione, Mediaset questa estate ha scelto di puntare su un nuovo titolo per il daytime.

Si tratta di The Family, remake turco della serie americana I Soprano che nel corso delle varie settimane di programmazione ha conquistato il gradimento del pubblico.

Con una media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno e punte che hanno sfiorato i due milioni in daytime, la soap opera turca ha garantito una media compresa tra il 18 e il 20%, toccando anche la soglia del 22%.

The Family è stata sospesa dalla programmazione di Canale 5 per portare ascolti a Infinity

Con la fine della prima stagione, però, Mediaset ha scelto di non far proseguire la soap opera nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. I nuovi episodi della seconda stagione sono stati stoppati in daytime, malgrado mancassero ancora due settimane al ritorno di Uomini e donne.

Al suo posto, dal 2 al 13 settembre, verranno trasmesse le nuove puntate di My Home My Destiny 2 nella fascia pomeridiana, dalle 14:45 alle 15:45 circa. Questa scelta ha suscitato la furia dei fan, sebbene dietro di essa si nasconda una strategia ben precisa.

Visto il grande successo di ascolti registrato in tv, The Family continuerà a essere visibile solo in streaming su Mediaset Infinity e in questo modo contribuirà a far crescere il numero di spettatori che si collegheranno ogni giorno con la piattaforma web per seguire i nuovi episodi.

I fan avrebbero voluto vedere le nuove puntate in tv

Intanto sul web impazzano le critiche nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e c'è chi sostiene che avrebbe dovuto trovare un'altra collocazione per questa serie.

In tanti sostengono che la soap con Aslan e Devin sarebbe stata perfetta per la fascia serale di Canale 5, magari al posto di Segreti di famiglia che essendo composta da un totale di circa 100 puntate, non si adatta benissimo alle esigenze della programmazione serale. Qualcun altro, invece, proponeva di farla proseguire su Rete 4, magari al posto delle repliche di Terra amara nel preserale.