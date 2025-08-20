Manca una sola settimana all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e Giuseppe Molonia è stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con una signora. Come ha documentato la pagina Instagram di Opinionista social, il cavaliere ha trascorso una piacevole serata in compagnia di una donna con la quale si sarebbe scambiato effusioni tra un ballo e l'altro.

La segnalazione una settimana prima dell'inizio delle riprese

Cosa sta succedendo nella vita privata di Giuseppe? La storia con Rosanna è finita per sempre o i due sono solo in pausa?

Queste sono alcune delle domande che i fan di Uomini e donne si stanno ponendo dopo aver visto le foto che stanno circolando del cavaliere in compagnia di una signora che non è la dama che ha conosciuto davanti alle telecamere.

"Non mancano sorrisi, abbracci e balli roventi. I presenti parlano di effusioni da capogiro. Sarà la sua nuova fidanzata o solo un flirt di mezza estate?", si legge su Instagram oggi, 20 agosto.

L'autore di questa segnalazione, inoltre, ha specificato che Giuseppe ha preso parte a questa serata con il "collega" Gabriele (anche lui nel cast dell'ultima edizione del dating-show), ma la maggior parte del tempo si sarebbe dedicato alla donna con la quale è stato paparazzato.

La storia con Rosanna tra alti e bassi

Le registrazioni di Uomini e donne 2025/2026 inizieranno il 27 agosto, e solamente quel giorno si saprà se Giuseppe sarà nel parterre Over oppure no.

Negli ultimi mesi il cavaliere è stato spesso al centro delle chiacchiere per gli alti e bassi che ha vissuto il suo rapporto con Rosanna: i due si sono lasciati e ripresi più volte, poi ad un certo punto hanno deciso di non comunicare più nulla ai fan.

Durante le vacanze, però, Molonia e Siino sono stati avvistati più volte insieme, ma nella maggior parte dei casi discutevano o apparivano molto freddi.

L'ultima segnalazione su Giuseppe sembra confermare la rottura definitiva con Rosanna, ma per saperlo con certezza si dovrà attendere l'inizio della nuova stagione del programma di Canale 5.

Riaprono gli studi Elios

Salvo cambi di programma, mercoledì 27 agosto sarà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne.

Le anticipazioni che trapeleranno quel giorno, però, potrebbero riguardare quasi esclusivamente le coppie di Temptation Island, tutte ospiti di Maria De Filippi per raccontare cos'è successo dopo la fine delle riprese del reality in Calabria.

A questi appuntamenti, però, dovrebbero partecipare sia i nuovi tronisti che i componenti del parterre Over 2025/2026, quindi si saprà chi verrà riconfermato della passata stagione e chi resterà a casa.