Le anticipazioni di Endless Love annunciano che per Nihan arriveranno momenti molto duri nella puntata di venerdì 6 dicembre. La donna si troverà in carcere e avrà un confronto su Kemal con la detective Mercan. Quest'ultima, vedendo tutti i guai che Kemal e Nihan stanno passando inviterà la donna ad arrendersi: "Donne come te hanno distrutto uomini come lui". Nihan, tuttavia, non si arrenderà e spiegherà che la forza dell'amore che prova supera tutto e per questo è disposta a subire qualunque cosa pur di stare con Kemal.

Attimi di felicità per Nihan e Kemal

Le parole di Tarik che in lacrime chiederà a Nihan di non lasciare Kemal faranno breccia nel cuore della protagonista. Nihan si renderà conto che l'amore che la lega a Kemal è più forte di qualsiasi cosa e si impegnerà a fare il primo passo per ricominciare la loro storia d'amore. Questa volta Nihan farà le cose in grande, acquistando una casa in cui andrà a vivere con Kemal e Deniz appena si saranno liberati di Emir. Per Soydere sarà una grande emozione vedere che la sua amata ha pensato al loro futuro e la coppia si preparerà ad una prima cena nella nuova casa. "Tu, io e nostra figlia" dirà Nihan, "Siamo felici e nessuno potrà mai separarci". Kemal, Deniz e la sua amata si stringeranno in un lungo abbraccio per ricordare per sempre quel momento così importante.

La felicità durerà decisamente poco per Nihan e Kemal, perché il loro abbraccio di famiglia sarà interrotto dall'arrivo della polizia. Gli agenti arresteranno Nihan che sarà portata in carcere con l'accusa di aver gestito una miniera illegale. In carcere, Nihan parlerà con la detective Mercan che proverà a capire cosa la spinge a lottare così tanto per Kemal.

"Dovresti amare così tanto qualcuno per capirlo", dirà Nihan. A quel punto la detective spiegherà che ad un certo punto è meglio arrendersi per evitare guai: "Donne come te hanno distrutto uomini come lui", dirà riferendosi a quanto stiano rischiando lei e Kemal per stare insieme.

Nihan parlerà dei suoi sentimenti con Mercan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Nihan riconoscerà di aver fatto degli errori con Kemal, ma spiegherà anche il forte amore che la spinge verso di lui. Le parole d'affetto e il coraggio della donna colpiranno la detective che non la metterà più in difficoltà. Nel frattempo, Kemal andrà a trovare Nihan e le prometterà che presto la farà tornare in libertà grazie anche all'aiuto di Zehra. La detective Mercan, invece, metterà in guardia Kemal da Asu perché gli spiegherà che hanno trovato una lettera di Tufan. A quel punto Soydere non avrà dubbi e affronterà la sua ex moglie, certo che lei ed Emir siano i responsabili dell'arresto di Nihan.

L'amicizia speciale tra Kemal e Mercan

Nihan non ha mai provato simpatia per la detective Mercan, perché sin dall'inizio è sempre stato gelosa di lei. L'affascinante poliziotta ha stretto una bella amicizia con Kemal e questo non è andato giù a Nihan che spesso ha temuto una simpatia tra i due. La detective Mercan è stata accanto a Kemal dopo l'arresto di Tarik e gli ha anche parlato della sua infanzia difficile con la perdita dei genitori. Anche se ancora non ha espresso chiaramente i suoi sentimenti, la poliziotta prova qualcosa di più che un'amicizia per Kemal, ma non farà mai nulla per tentare di conquistarlo. Soydere, in ogni caso, ha occhi solo per Nihan.