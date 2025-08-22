Venerdì 22 agosto Lorenzo Pugnaloni ha riportato una segnalazione su un ex volto di Uomini e Donne, Mario Cusitore, che sarebbe stato visto fare il piacione con Lucia Ilardo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Tra i due, però, non ci sarebbe stato nulla: sembra che lei non abbia dato corda all’ex cavaliere.

Lucia Ilardo avvistata con Mario di U&D

Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione da parte di alcune follower che ha come protagonisti Mario Cusitore e Lucia Ilardo.

"Alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto Mario Cusitore e Lucia Ilardo in una discoteca/bar di Ischia", ha scritto Pugnaloni, "Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione, come se volesse creare a tutti i costi un inciucio".

Secondo le informazioni in possesso di Pugnaloni, però, pare che Lucia Ilardo non avrebbe ceduto al corteggiamento dell'ex cavaliere del Trono Over, tanto da giustificarsi dicendo di aver "già tanti problemi da risolvere". A quel punto, Mario si sarebbe intrattenuto a parlare con la zia di Lucia, mentre quest'ultima sarebbe rimasta per tutto il tempo in disparte, in modo da non alimentare ulteriori pettegolezzi.

Il percorso della coppia a Temptation Island

Lucia Ilardo aveva scritto a Temptation Island perché il suo fidanzato, Rosario Guglielmi, non si sentiva pronto a intraprendere una convivenza.

Durante il percorso nel villaggio, la ragazza si è avvicinata a uno dei single, Andrea, scatenando la gelosia del suo partner.

Al momento del falò di confronto finale, Rosario si era detto pronto ad andare costruire una vita insieme a Lucia. Tuttavia, nella puntata "Un mese dopo", il giovane è tornato sui suoi passi, in quanto aveva scoperto alcune chat tra la fidanzata e il single Andrea. Di qui la decisione di Rosario di interrompere la relazione con Lucia. Nelle scorse settimane, i due ex sono stati visti diverse volte insieme, ma, fino a oggi, non ci sono notizie di un ritorno di fiamma.

Chi è Mario, l'ex corteggiatore di Ida Platano

Mario Cusitore si è fatto conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a U&D.

Ha corteggiato a lungo Ida Platano, anche se tra i due le cose non sono andate bene. La tronista aveva ricevuto diverse segnalazioni sul corteggiatore, al punto da abbandonare il trono senza fare una scelta. Successivamente, Mario ha partecipato alla versione Over del programma.