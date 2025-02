Le anticipazioni della soap tv Segreti di famiglia annunciano nuovi intrighi riguardanti la morte di Engin Tilmen. Nelle puntate che verranno pubblicate su Mediaset Infinity da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, Ceylin non ricorderà nulla di quanto accaduto nel bosco, mentre Ilgaz continuerà a sostenere sua moglie. Nel frattempo, Eren scoprirà che l'impronta della scarpa trovata sulla giacca dell'avvocata Erguvan non appartiene a Engin.

Ceylin non ricorda nulla di quanto accaduto nel bosco

Il procuratore capo Pars interrogherà Ceylin nel suo ufficio riguardo alla misteriosa morte di Engin.

La giovane Erguvan non ricorderà nulla di quanto accaduto la sera precedente. Nel frattempo, Eren accompagnerà la ragazza in cella alla centrale di polizia. Parallelamente, Ilgaz non perderà di vista sua moglie neppure per un momento, rimanendo davanti alla cella tutta la notte. Ceylin vivrà momenti difficili quando verrà portata in carcere, dove condividerà la cella con molte altre detenute. Il procuratore si impegnerà poi a ottenere la libertà per la consorte.

Pars si infuria con Ilgaz

Mentre Ilgaz cercherà di trovare le prove per scagionare Ceylin, Pars andrà su tutte le furie con Kaya. Il procuratore capo non ammetterà più nessuna interferenza nelle indagini. Ceylin, invece, sarà in custodia cautelare e continuerà a non ricordare nulla di quanto successo.

Ilgaz farà dei tentativi per far reagire sua moglie. Ci sarà un colpo di scena quando Eren si accorgerà di un dettaglio interessante: l'impronta di scarpa sulla giacca della ragazza non appartiene a Engin. Poco alla volta, l'avvocata Erguvan riuscirà a ricordare qualcosa attraverso alcuni flash.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ceylin è stata trovata nel bosco

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia andate in onda su Canale 5, Engin è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Inci. Durante la permanenza in carcere, il ragazzo è stato avvelenato e portato in ospedale. Parallelamente, Ceylin si è intrufolata di nascosto nell'automobile di Engin.

Quando il giovane Tilmen è riuscito a scappare dall'ospedale, è entrato nella macchina che suo padre gli aveva lasciato nel parcheggio, ignaro che la sua amica fosse nascosta dietro al sedile. Successivamente, è stato mostrato cosa è accaduto il mattino seguente, quando Ceylin si è svegliata in stato confusionale nel bosco, ferita e con un'arma. Per Engin non c'è stato nulla da fare, poiché il suo corpo è stato trovato accanto a lei. Su quanto successo all'avvocato Tilmen non c'è ancora alcuna certezza. Intanto, Ilgaz ed Eren si sono messi sulle tracce di Ceylin e, una volta trovata, la ragazza è stata portata in ospedale per dei controlli e poi in centrale di polizia per una deposizione. Fin da subito, Erguvan è stata additata come responsabile della morte di Engin, accusata quindi di omicidio.