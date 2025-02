Guzide troverà la sua casa distrutta nella puntata di Tradimento in onda sabato 8 febbraio e penserà subito che sia stata Yesim.

Le anticipazioni rivelano che Tarik difenderà la sua compagna, facendo infuriare Guzide. "Avrei dovuto sposare Sezai", urlerà la donna prima di cacciare suo marito. Quando Ozan vedrà le condizioni della villa, correrà da Yesim, pronto ad aggredirla. Tarik fermerà suo figlio, che gli restituirà le chiavi del suo appartamento, chiudendo ogni rapporto con lui.

La delusione di Guzide al suo ritorno a casa

Le anticipazioni di Tradimento di sabato 8 febbraio raccontano che, dopo il suo risveglio, Guzide resterà ancora un po' in ospedale.

Oylum e Zeynep le staranno accanto e trascorreranno la notte con lei e Burcu avrà tutto il tempo per agire indisturbata. Infatti, la donna pagherà un uomo per distruggere la villa di Guzide prima del suo arrivo. Quando la giudice e la sua famiglia torneranno a casa, troveranno una brutta sorpresa. La casa sarà a soqquadro e Guzide non avrà alcun dubbio: è stata Yesim. Tarik difenderà in ogni modo la sua compagna e litigherà furiosamente con Guzide, accusandola di essere gelosa di Yesim. Tuttavia, lei gli ricorderà che non vorrebbe mai stare con qualcuno che l'ha ingannata per trent'anni. "Avrei dovuto sposare Sezai", dirà la donna in un momento di rabbia. Tarik andrà via, intimando a Guzide di non accusare più Yesim, altrimenti le farà passare dei guai.

Ozan furioso con Yesim e Tarik

Nella puntata di Tradimento in onda sabato, Guzide resterà sola nella sua stanza e avrà modo di leggere la lettera che Sezai aveva nascosto sotto il suo cuscino. Le parole di affetto del suo amico restituiranno il sorriso a Guzide, anche in un momento difficile come quello che sta passando. Nel frattempo, Ozan andrà alla villa e sarà stupito nel trovarla distrutta.

Senza perdere tempo, si recherà a casa di Yesim, pronto ad aggredirla per aver distrutto la casa di sua madre. Ozan afferrerà una scarpa e la userà per minacciare Yesim. Tarik riuscirà a fermare suo figlio e difenderà ancora una volta la sua compagna, facendolo infuriare. Ozan sarà così deluso dal padre che gli lascerà le chiavi dell'appartamento in cui vive e di cui lui paga l'affitto.

Perché Burcu ha distrutto la casa di Guzide?

Questa volta Yesim è davvero innocente, perché a distruggere la casa di Guzide è stata Burcu, ma perché lo ha fatto? Oltre a nutrire un'antipatia per la giudice, che sta gestendo la causa di divorzio dal marito, Burcu sta mettendo in atto un suo piano. La donna sta facendo di tutto per fomentare l'odio tra Guzide e Yesim per poi entrare in gioco più avanti. Nessuno sospetta di lei, perché Yesim la considera la sua migliore amica e Guzide pensa che tutto quello che le accade sia frutto della cattiveria di Yesim. Tutto sta procedendo secondo i piani, perché, quando arriverà il momento giusto, Burcu si presenterà da Guzide per offrirle le prove degli inganni di Yesim in cambio di una sentenza giusta per lei e suo figlio Emre.