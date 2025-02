Nella puntata di Tradimento del 17 febbraio, per Burcu arriverà la fine. La donna verrà uccisa da Yeşim, dopo che quest'ultima scoprirà tutti gli inganni che la cosiddetta "amica" ha tramato alle sue spalle. Yeşim elaborerà un piano per eliminare Burcu, desiderando che la sua morte sembri un incidente. Per questo, progetterà di ucciderla facendola investire da un treno della metropolitana. Il suo piano riuscirà alla perfezione, perché tutti crederanno che Burcu si sia tolta la vita.

Yeşim scopre il doppio gioco di Burcu e resta sconvolta

Yeşim resterà molto delusa quando scoprirà che Burcu non è l'amica che ha sempre pensato.

Un giorno avrà modo di controllare il suo cellulare, quello che Burcu aveva detto di aver perso. In realtà, aveva un valido motivo per mentire. In quel telefono non solo sono presenti delle prove che testimoniano tutte le malefatte di Yeşim, ma si può constatare il fatto che Burcu le abbia inviate a Güzide.

Qualche giorno prima, Burcu si è presentata nell'ufficio di Güzide con una richiesta: ottenere da parte del marito degli alimenti in più. Güzide non si è mostrata disposta a cedere al suo ricatto, fino a quando Burcu le ha fatto vedere le prove di tutto ciò che ha combinato Yeşim. Era materiale interessante per Güzide, che alla fine ha ceduto al ricatto e ha chiesto a Burcu di inviarle tutto sul cellulare.

Yeşim trama un piano per eliminare Burcu

Yeşim temerà per la sua incolumità, non solo per quello che potrebbe fare Güzide, ma anche perché crederà che Burcu possa parlare anche con qualcun altro. Così progetterà di ucciderla, ma non vorrà sporcarsi le mani e vorrà far passare tutto come un incidente.

Quella sera, Burcu sarà diretta alla stazione della metropolitana vicino alla loro abitazione e Yeşim la seguirà.

Dopo aver fatto una chiacchierata, Yeşim la inviterà a seguirla in un posto meno affollato, sempre vicino al binario. In realtà, Yeşim starà solo cercando un punto cieco in cui possa agire contro Burcu e senza che nessuno possa vederla.

Burcu muore sotto la metropolitana

Quando le due donne saranno da sole, Yeşim sarà una furia contro Burcu e le racconterà tutto ciò che ha scoperto.

Burcu proverà a giustificarsi, ma le sue scuse non le serviranno a evitare una tragica fine. Durante il litigio, Yeşim si renderà conto che, proprio di fronte al binario in cui si trovano, sta sopraggiungendo la metropolitana.

Così, senza remore, spingerà Burcu sopra i binari e la donna verrà presa in pieno dal treno: per lei non ci sarà nessuna speranza di sopravvivenza. Yeşim scapperà subito via, nessuno si accorgerà della sua presenza, mentre i passeggeri presenti alla fermata crederanno che Burcu si sia tolta la vita.