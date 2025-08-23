Lunedì 25 agosto alle ore 16 su Rai 1 tornerà in onda Il Paradiso delle Signore, ma non con nuovi episodi. Mentre la messa in onda della decima stagione partirà lunedì 8 settembre, nei dieci giorni precedenti verranno trasmesse le repliche delle ultime dieci puntate della nona edizione della soap. La trama dell’episodio 151, previsto per il 25 agosto, rivela che si ripartirà dalle vicende di Mimmo, che verrà a sapere da Agata che suo padre Carmelo sta arrivando a Milano. Nel frattempo, Delia inviterà Gianlorenzo Botteri a trascorrere la giornata di Pasquetta insieme a lei.

Spazio anche alle vicende di Matteo, che preferirà farsi da parte con Odile.

Carmelo Burgio sta andando a trovare Mimmo

Mimmo Burgio è stato sospeso dal lavoro, ma ha tenuto la sua famiglia all’oscuro di quanto accaduto. Il poliziotto ha preferito non dire nulla ai genitori, dal momento che si trovano lontani, in Sicilia, a Partanna. Agata, però, comunicherà una brutta notizia a Mimmo, rivelandogli che suo padre Carmelo sta arrivando a Milano. I due amici dovranno, quindi, architettare un piano affinché il signor Burgio non scopra nulla di quanto accaduto al lavoro a suo figlio.

Matteo Portelli fa un passo indietro con Odile

Nel frattempo, verranno anche trattate le vicende di altri personaggi, tra cui Matteo Portelli.

Il ragioniere de Il Paradiso delle Signore sarà ormai consapevole del fatto che Odile è tornata insieme al suo ex fidanzato, il produttore cinematografico Guido Castelli. Pertanto, per non ostacolare la relazione della figlia della contessa, Matteo preferirà farsi da parte, pur nutrendo sentimenti per Odile. Spazio anche alle vicende di Delia Bianchetti, che troverà il coraggio di invitare Gianlorenzo Botteri a trascorrere il giorno di Pasquetta insieme a lei.

Simone Montedoro entra nel cast de Il Paradiso delle signore

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno alcuni nuovi ingressi nel cast. Simone Montedoro, volto noto al pubblico di Rai 1 per il ruolo in Don Matteo, interpreterà Fulvio Rinaldi, un ex imprenditore, vedovo, che verrà assunto come magazziniere nel negozio di Marcello Barbieri.

Nel frattempo, entreranno in scena anche altri personaggi, che avranno a che fare con la Galleria Milano Moda. Va ricordato, infatti, che nel negozio di Umberto Guarnieri ci sono stati diversi cambiamenti dopo che si è scoperto che Tancredi Di Sant’Erasmo ha ingaggiato Rita Marengo come spia. Una delle conseguenze di tale gesto è stato il licenziamento in tronco di Giulia Furlan, la stilista. Spazio quindi a Greta Marchesi, che sostituirà Giulia, mentre suo fratello Ettore diventerà direttore creativo.