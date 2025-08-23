Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi sotterfugi e drammi in vista per i protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 29 agosto alle 21:35 su Canale 5, Ipek e Azra ruberanno il computer di Oltan per vendicarsi di Yesim. Nel frattempo, la situazione psicologica di Selin peggiorerà quando scoprirà che Tolga aspetta un figlio da Serra. La ragazza, quindi, si presenterà armata dal consorte e gli sparerà. Spazio anche alle vicende di Kahraman, che tornerà a casa dopo il ricovero in ospedale, mentre Tarik chiederà perdono a Guzide.

Ipek coinvolge Azra nel piano di vendetta contro Yesim

Ipek vivrà problemi su più fronti: scoprirà che suo padre ha sposato Guzide e non dimenticherà il torto subito da Yesim. La figlia di Sezai, non appena verrà a sapere delle recenti nozze del padre, si precipiterà a casa di Guzide per affrontare i novelli sposi. Ipek rimarrà delusa quando Sezai la disconoscerà. La ragazza, quindi, concentrerà i suoi pensieri altrove, decisa a farla pagare a Yesim, che è stata colei che ha scoperto la sua messinscena della morte. Ipek chiederà aiuto ad Azra per fare del male a Yesim. Anche la nipote di Tarik è in collera con la donna, a causa della convivenza forzata dove viene trattata dalla moglie di suo zio come una domestica.

Ipek e la sua amica, quindi, si recheranno nella stanza di Oltan e ruberanno il portatile dell’imprenditore con un unico scopo: copiare il filmato di Yesim nei panni di escort.

Selin spara a Tolga

Nel frattempo, verranno trattate le vicende della famiglia Dicleli. Tutto sarà pronto alla villa per il ritorno di Kahraman dall'ospedale. Mualla, intanto, farà una rivelazione a Celal riguardante proprio Kahraman: è il figlio del suo defunto marito, Tahir, avuto con una danzatrice del ventre. Tarik, invece, approfitterà di un’ospitata in televisione per fare un appello a Guzide, chiedendole perdono per il male che le ha fatto, ma sia la diretta interessata che Sezai rimarranno disgustati dalle parole dell’uomo.

Intanto, verranno affrontate anche le vicende legate alla gravidanza di Serra. Quest’ultima aspetta un figlio da Tolga, ma non dirà la verità al diretto interessato, comunicando invece la gravidanza a Oltan. L’imprenditore non sarà affatto felice della notizia, arrivando a offrire dieci milioni di dollari alla sorella di Selin affinché abortisca. La situazione precipiterà quando Serra rivelerà la verità a Selin, spingendola a compiere un gesto estremo: si presenterà armata in azienda e sparerà a Tolga.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Serra ha fatto ubriacare Tolga

Nei precedenti episodi di Tradimento andati in onda su Canale 5, Serra ha sedotto Tolga e ha trascorso una notte di passione con lui.

Al risveglio, il figlio di Oltan non ha ricordato nulla di quanto accaduto la sera prima, poiché era troppo ubriaco. Nel frattempo, Kahraman è stato travolto da un camion che stava scaricando della terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Spazio anche alle vicende di Ipek, che è stata lasciata da Oltan dopo che quest’ultimo ha scoperto che la sua compagna aveva finto di essere morta in un incidente, annegando in un lago e facendo perdere le sue tracce. Oltan è riuscito a scoprire l’inganno della sua fidanzata grazie a Yesim, che ha sospettato fin da subito che Ipek potesse aver architettato una messinscena. La madre della piccola Oyku, per venire a capo della questione, ha bussato a ogni porta del villaggio vicino al lago in cui Ipek aveva fatto credere di aver avuto un incidente. Yesim è così riuscita a trovare l’abitazione nella quale si nascondeva la ragazza, correndo poi da Oltan con un video che mostrava che Ipek era viva e vegeta.