Catalina parlerà con Manuel di Pelayo, dopo la fine della relazione con Adriano, nella puntata de La Promessa di sabato 5 aprile. "Non merita il mio amore, ma io lo amo", dirà in lacrime. Le anticipazioni rivelano che Adriano capirà i sentimenti di Catalina e deciderà di dirle addio prima di soffrire troppo. Per la ragazza sarà l'ennesimo fallimento, ma potrà contare sul sostegno di Manuel. Nel frattempo, dopo aver ricevuto le scuse di Cruz, Catalina si preparerà a lasciare l'hangar e tornare al palazzo.

Catalina deciderà di tornare a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz sorprenderà Catalina chiedendole scusa. La marchesa chiederà alla figliastra di tornare al palazzo e farà un passo indietro. Cruz comunicherà anche ai giornalisti che le sue parole su Catalina sono state solo un malinteso, risolvendo l'imbarazzo in cui aveva trascinato la ragazza. A quel punto, Catalina non avrà più ragioni per restare nell'hangar, perché aveva promesso che dopo le scuse di Cruz sarebbe tornata a casa. Prima di tutto, Catalina dovrà comunicare la sua decisione ad Adriano, che prenderà il cambiamento con un certo imbarazzo. La figlia di Alonso regalerà ad Adriano il frac che apparteneva a Pelayo, chiedendogli di indossarlo la sera stessa per la loro cena speciale.

Il mezzadro accontenterà il desiderio di Catalina e si presenterà all'hangar per trascorrere la serata con lei, ma l'atmosfera romantica prenderà una piega decisamente triste. Adriano brinderà ai cambiamenti e proporrà a Catalina di rendere più serio il loro legame. La ragazza esiterà parecchio prima di baciarlo e questo farà improvvisamente incupire Adriano.

La decisione sofferta di Adriano

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 5 aprile, Adriano resterà in silenzio e, dopo aver pensato a come affrontare l'argomento, chiederà a Catalina di essere sincera. "Tu non hai ancora dimenticato Pelayo, dimmi la verità". La ragazza sarà in serio imbarazzo, ma non potrà negare. Questo basterà al mezzadro per mettere fine alla sua relazione con Catalina.

Anche se con dolore, riterrà che sia meglio troncare la storia sul nascere e lasciare che la ragazza faccia chiarezza dentro di sé. Per Catalina non sarà facile affrontare l'ennesimo fallimento, ma potrà contare sull'aiuto di Manuel, che accoglierà sua sorella nello studio e ascolterà il suo sfogo. Catalina scoppierà a piangere tra le braccia del fratello. "Non merita il mio amore ma io lo amo", dirà riferendosi a Pelayo. Il marchesino non lascerà sua sorella sola e le prometterà che tutto andrà meglio.

La breve parentesi di Catalina e Adriano

Nelle puntate precedenti, Catalina si è presentata con Adriano alla cena di famiglia. La presenza del mezzadro ha destato l'ilarità di Lorenzo e Cruz, pronti a umiliare il loro ospite facendolo sentire fuori luogo.

Adriano ha confessato a Catalina di essersi innamorato di lei, ma la ragazza non ha mostrato il suo stesso entusiasmo. Quando è stata da sola con Manuel, Catalina ha confidato a suo fratello che non amava Adriano, ma per lui provava un affetto fraterno. La ragazza ha provato a voltare pagina, ma per lei è troppo difficile dimenticare Pelayo.