Giuseppe è uno dei cavalieri più discussi di questa stagione di Uomini e donne, in primis per la sua turbolenta storia con Sabrina Zago. Il 52enne è molto sicuro di sé, tanto da arrivare a pensare di essere persino più bravo di Gianni Sperti nel ballo. Ecco perché continua a sfidare l'opinionista a ritmo di musica in quasi tutte le registrazioni. Non mancano tra i due provocazioni e frecciatine. Anche Tina non ha una buona opinione di Giuseppe e non perde occasione per scagliato contro di lui.

Chi è Giuseppe: ha 52 anni, tre figli e ha fatto perdere la testa a Sabrina

Giuseppe è uno dei cavalieri più discussi del Trono Over di Uomini e donne: recentemente sta attirando su di sé molte critiche a causa del suo particolare modo di fare. L'atteggiamento tenuto nei riguardi della dama Sabrina non è piaciuto a molti, i quali hanno ipotizzato che lui l'abbia solo illusa, forte del fatto che Sabrina aveva perso la testa per lui.

Inoltre Giuseppe è convinto di piacere all'altra dama Agnese, nonostante lei dica il contrario e continui a rifiutare il suo numero di telefono.

Non si hanno moltissime informazioni su Giuseppe, visto che non è presente nemmeno sui social. Si sa però che ha 52 anni, lavora come fisioterapista e osteopata ed è stato sposato per 25 anni.

È padre di tre figli: due hanno circa 20 anni, mentre l'ultimo-genita è una bambina di nove anni di nome Elisa.

Giuseppe provoca Gianni Sperti e lo sfida a passi di danza

Tra le passioni di Giuseppe c'è il ballo e in diverse occasioni, il cavaliere ha sfidato in studio Gianni Sperti, convinto di essere più bravo di lui nella danza.

Giudice delle sfide, sino a questo momento, è stata Tina Cipollari, la quale non ha mai perso occasione per criticare Giuseppe non solo in merito ai passi di danza, ma soprattutto per il suo atteggiamento sin troppo sicuro di sé.

Le sfide si sono svolte sia su passi di latino americano sia sul rock 'n' roll. Giuseppe e Gianni si sono scatenati in studio in queste ultime settimane e tra loro non sono mancate le provocazioni.

Di certo i due torneranno a sfidarsi a ritmo di musica anche nelle prossime registrazioni.

Uomini e donne leader degli ascolti del pomeriggio

Uomini e donne non sembra risentire del passare del tempo e, a distanza di quasi 25 anni dal suo esordio in tv, continua a essere il programma leader del pomeriggio della tv generalista.

Il dating di Maria De Filippi, riesce ad appassionare una media di 2,4 milioni di telespettatori, per uno share del 24%, superando di gran lunga i programmi della concorrenza: su Rai 1 ad esempio, La volta buona di Caterina Balivo si ferma al 14% di share.