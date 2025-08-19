Nelle prossime puntate della soap Forbidden Fruit il matrimonio tra Halit Argun e Yildiz potrebbe giungere presto al capolinea, visto che lui vorrà chiedere il divorzio quando scoprirà che la moglie gli ha tenuto nascosto di essere già stata sposata con Kemal. Halit inveirà contro Yildiz e le dirà che tra loro è finita e, in attesa della formalizzazione del divorzio, i due fingeranno in pubblico che tra loro tutto proceda bene.

Halit sbotta contro Yildiz: 'È finita, voglio il divorzio'

Halit Argun andrà su tutte le furie quando scoprirà che la moglie gli ha tenuto nascosto di essere già stata sposata in precedenza.

Un matrimonio di cui lei non aveva mai parlato con nessuno, nemmeno con Halit, il quale verrà a sapere direttamente da Kemal che lui è l'ex marito di Yildiz. Una notizia che farà esplodere Argun, il quale inveirà contro la moglie con parole molto dure: "Ormai so benissimo di che pasta sei fatta", per poi aggiungere: " Tra noi è finita, voglio il divorzio ". Halit non sopporterà infatti l'ennesima bugia della moglie, la quale cercherà invano di spiegargli di non avergli detto niente sul suo matrimonio primo solo per paura di perderlo. Giustificazioni che non faranno presa su Halit, il quale sarà più che mai determinato a mettere fine al matrimonio con Yildiz.

Halit e Yildiz ad un passo dal divorzio, lui a letto con Ender

L'imprenditore metterà in chiaro che nel giro di due mesi verranno formalizzate le pratiche del divorzio. Nel frattempo, per non creare scandalo, i due fingeranno in pubblico, che tutto sta andando bene tra loro. Yildiz, determinata a non perdere tutto, deciderà di sfruttare i due mesi che le restano prima del divorzio per provare a riconquistare la fiducia di Halit. L'impresa, sarà ardua, visto che Ender approfitterà della crisi matrimoniale di Halit e finirà ancora in intimità con l'ex marito. Ender successivamente, invierà alla rivale, uno scatto che la ritrae a letto con Halit, nel tentativo di dimostrarle che ormai ha perso la battaglia.

Non solo, invierà anche la sua posizione, nella speranza che la rivale si rechi sul posto beccando Halit in flagrante. In effetti Yildiz cascherà nella trappola e si renderà conto di persona di ciò che sta succedendo tra Halit e Ender.

Forbidden Fruit è la soap rivelazione dell'estate 2025

Forbidden Fruit con una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori, é una delle soap rivelazione di questa calda estate 2025. Dal suo debutto, avvenuto su Canale 5 il 30 maggio scorso, ad oggi, la serie con Yildiz e Zeynep ha conquistato una platea di utenti sempre più vasta, sino a raggiungere picchi di share del 22%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, considerando anche il fatto che la soap Tv sta andando in onda in un periodo vacanziero, quando il pubblico per tradizione, è meno avvezzo a stare dinnanzi alla tv.