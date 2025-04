Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 28 aprile al 2 maggio rivelano che Rita Marengo rimetterà piede a Milano e chiederà scusa per tutto il caos che ha scatenato all'interno del grande magazzino milanese, accettando di collaborare in segreto per il piano diabolico di Tancredi.

Intanto Enrico si ritroverà a rischiare la vita dopo che verrà raggiunto nel grande magazzino da uno dei malviventi che gli sta dando la caccia, il quale intende metterlo a tacere a pochi giorni dall'inizio del processo che lo attende.

Rita torna e chiede scusa: cosa succede ne Il Paradiso delle signore fino al 2 maggio

Per Rita Marengo arriverà il momento di prendersi le sue responsabilità e ammettere le sue colpe in merito alla vicenda dell'abito copiato dal team della Galleria Milano Moda.

La ragazza confesserà a Marcello di aver sottostato alle regole imposte da Tancredi e di aver fatto da spia per conto suo, mettendo nei guai Botteri e tutto il lavoro svolto dal suo team in vista della presentazione della nuova collezione di abiti.

Rita, però, si mostrerà amareggiata da quanto è accaduto e sarà pronta a tornare a Milano per chiedere scusa in primis a Irene.

La ragazza si dirà pronta anche a testimoniare contro Tancredi nel caso in cui il team del Paradiso delle signore dovesse decidere di denunciarlo per questa brutta vicenda.

L'astio di Tancredi nei confronti del Paradiso delle signore

Del resto, già negli episodi precedenti della soap Tancredi aveva mostrato una certa acredine nei confronti del grande magazzino milanese, guidato dal suo rivale in amore Vittorio Conti.

Dopo che il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni gli ha portato via sua moglie Matilde, Tancredi non lo ha mai più perdonato, tanto che in uno dei loro incontri cercò addirittura di farlo fuori, facendo partire un colpo di arma da fuoco che, per fortuna, non mise in pericolo la vita di Vittorio.

Vittorio scelse addirittura di non denunciate Tancredi per il gesto compiuto e, al tempo stesso, scelse anche di non raccontare in giro l'accaduto.

Conti andò via da Milano poche ore dopo il fattaccio, preferendo così raggiungere nuovamente la sua amata Matilde in America, pronto a iniziare la loro nuova vita lontani da tutto e tutti, per stare sereni dopo la denuncia per adulterio ricevuta dalla donna dal perfido Sant'Erasmo.

Enrico rischia la vita nelle puntate finali della nona stagione

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore dal 28 aprile al 2 maggio, inoltre, rivelano che Enrico si preparerà ad affrontare il processo che lo attende, inconsapevole del fatto di essere in serio pericolo di vita.

Il magazziniere, infatti, verrà raggiunto in negozio da uno dei malviventi che gli sta dando la caccia con l'intento di metterlo a tacere prima del processo.

Enrico rischierà la vita ma, per fortuna, la presenza casuale di Mimmo Burgio nel negozio si rivelerà fondamentale per evitare il peggio.

Intanto lo stilista Gianlorenzo Botteri si renderà conto di provare dei sentimenti forti nei confronti di Delia e di non voler perderla: tra i due si assisterà a un avvicinamento che farà ben sperare in vista per il loro futuro di coppia.