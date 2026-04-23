Le puntate di Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio alle 16:10 su Rai 1 porteranno al centro della scena uno dei momenti più intensi dell’intera stagione: la fuga di Irene con Johnny e la misteriosa scomparsa di Cesare Brugnoli. La storyline, già carica di tensione nelle settimane precedenti, esploderà definitivamente quando la capo commessa, travolta da sentimenti che non riesce più a reprimere, prenderà una decisione destinata a cambiare tutto. Parallelamente, Cesare imboccherà una strada oscura e imprevedibile, fino a sparire senza lasciare tracce, gettando la famiglia e il Paradiso in un clima di crescente inquietudine.

Irene abbandonerà Cesare all’altare e partirà con Johnny: una scelta che cambierà tutto

Il mese di maggio si aprirà con un evento che nessuno avrebbe immaginato: Irene, nel momento decisivo, non pronuncerà il fatidico sì. La festa d’addio organizzata per Johnny, infatti, avrà smosso in lei emozioni profonde e contrastanti. La Cipriani, già turbata da settimane, capirà di non poter ignorare ciò che prova davvero. Così, proprio quando tutto sembrerà pronto per le nozze, Irene farà la scelta più difficile: lascerà Cesare e raggiungerà Johnny, pronta a partire con lui per un lungo viaggio e iniziare una nuova vita lontano da Milano. Il Paradiso delle signore, intanto, dovrà fare i conti con l’assenza improvvisa della sua capo commessa.

Le Veneri si ritroveranno a riorganizzare il lavoro, mentre Roberto chiederà a Concetta uno sforzo ulteriore per mantenere gli equilibri del reparto. Johnny e Mimmo, prima di separarsi, vivranno un saluto carico di affetto: il giovane magazziniere, però, non immaginerà che una sorpresa inaspettata cambierà presto i suoi piani.

Cesare scomparirà nel nulla: Rebecca temerà il peggio e Irene sarà divorata dai sensi di colpa

Dopo l’abbandono all’altare, Cesare cercherà di affrontare il dolore con dignità, provando a cancellare ogni ricordo di Irene. Ma il tentativo di ricominciare lo porterà a lasciarsi trascinare in un gioco pericoloso, un percorso che lo condurrà sempre più lontano da sé stesso e dagli altri.

A un certo punto, di Brugnoli si perderanno completamente le tracce: nessuno saprà dove sia finito né cosa gli sia accaduto. La prima a preoccuparsi sarà Rebecca, convinta che al fratello sia successo qualcosa di grave. Le sue ricerche non porteranno a nulla, alimentando un clima di angoscia crescente. Quando Irene verrà a sapere della scomparsa, sarà travolta dai sensi di colpa: la capo commessa de Il Paradiso delle signore si chiederà se la sua fuga con Johnny abbia contribuito a spingere Cesare verso una spirale autodistruttiva. Intanto, al negozio di moda ci sarà grande apprensioni per le sorti del giovane avvocato e tutti continueranno a interrogarsi sul destino dell’uomo, mentre la storia d’amore tra Irene e Johnny, appena sbocciata, dovrà fare i conti con un’ombra che rischia di oscurare tutto.