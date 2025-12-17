Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la festa di Doruk verrà spezzata da un evento drammatico: Sarp verrà arrestato davanti ai figli. La scena sarà straziante soprattutto per Nisan, che assisterà sconvolta all’arrivo della polizia e implorerà gli agenti di non portare via suo padre, gridando: "Lasciatelo" , tra le lacrime.

Il giorno della festa di Doruk si carica di emozione e ricordi

Le trame de La forza di una donna porteranno in scena uno dei momenti più strazianti della seconda stagione, proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere dedicato alla gioia di Doruk.

È arrivato il giorno della sua festa di circoncisione. Bahar è già partita per la casa di Enver e Hatice, dove si terrà la celebrazione, per occuparsi dei preparativi. Tra le borse che porta con sé ce n’è una molto speciale: dentro c’è il vestito per Nisan, quello che Yeliz le aveva comprato poco prima di morire.

L’arrivo della polizia che sconvolge i bambini

I bambini raggiungeranno la festa insieme a Sarp, ignari di ciò che sta per accadere. La serenità si spezzerà all’improvviso quando la polizia busserà alla porta. Sarà Doruk, già vestito con il suo abito elegante, ad aprire. Gli agenti chiederanno di Sarp e gli comunicheranno che dovrà seguirli in centrale, senza fornire spiegazioni.

La reazione dei bambini sarà immediata.

Nisan, sconvolta, si getterà verso il padre gridando: "No, non potete portarvi via il mio papà! Vi prego, lasciatelo".

Gli agenti cercheranno di rassicurarla: "Va bene, niente manette. Tuo padre deve solo venire con noi per un po’, tutto qui". Ma la bambina, in lacrime, continuerà: "Papà, non andare, se vai via non torni più".

Il pianto di Nisan e l’addio straziante a Sarp

Sarp si abbasserà per guardarla negli occhi: "Tornerò, amore. Vedrai che papà torna". "E se non torni? E se non torni, papà?", singhiozzerà Nisan. "Perché non dovrei tornare? Andrà tutto bene", proverà a rassicurarla lui, trattenendo a fatica l’emozione e cercando di non crollare davanti ai figli.

Arif assisterà alla scena senza capire, impotente.

Sarp chiederà ai figli di andare con lui a casa della nonna: "Andate con Arif, io vi raggiungo dopo". Ma Nisan continuerà a supplicare: "Papà, ti prego, non andare".

Alla fine Sarp verrà portato via. I bambini resteranno distrutti, soprattutto Nisan, che non smetterà di piangere mentre ripete: "Il mio papà non ha fatto niente di male", stringendosi al fratellino.

La festa di Doruk, iniziata sotto il segno dell’amore e del ricordo di Yeliz, si trasformerà così in un incubo. Sarp verrà arrestato senza spiegazioni e la domanda resterà sospesa: perché la polizia lo ha portato via?