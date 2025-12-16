Le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, porteranno importanti novità per il trono over. Nella registrazione del 9 dicembre, Sabrina e Carlo hanno raccontato di avere trascorso una notte insieme, segnando un passo avanti nella loro conoscenza. Secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la dama emiliana lascerà lo studio dopo gli attacchi di Tina Cipollari, ma successivamente rientrerà per avere un chiarimento con Carlo.

Tina Cipollari attacca Sabrina

Sabrina e Carlo spiegheranno come starà procedendo la loro frequentazione e riveleranno di avere trascorso la notte insieme.

La dama definirà il cavaliere orami un punto di riferimento importante nella sua vita, ma preciserà di non sentirsi pronta a concedergli un’esclusiva. Sabrina, infatti, accetterà anche di conoscere anche un altro signore. Per Carlo sarà un duro colpo e confesserà di essere innamorato di lei. In studio ci sarà poi uno scontro con Tina Cipollari, anche se le anticipazioni trapelate sulle riprese del 9 dicembre non chiariscono nel dettaglio quali parole userà l’opinionista del dating show per commentare la vicenda.

Sabrina va via in lacrime dopo gli attacchi di Tina

Per Sabrina, intanto, sarà un momento difficile dal punto di vista emotivo visto quanto è accaduto in studio durante le riprese del 9 dicembre.

Le parole di Tina Cipollari colpiranno la dama emiliana al punto da spingerla a lasciare lo studio di Uomini e Donne in lacrime. L’uscita, però, durerà poco, perché la dama rientrerà e si confronterà con Carlo, accusandolo di non averla difesa. Il cavaliere ribadirà invece di avere sostenuto la sua posizione e preciserà di essere convinto che, alla fine, lui e Sabrina usciranno insieme dal programma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina ha difeso Marcello

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Tiziana e Marcello hanno interrotto bruscamente la loro conoscenza. Durante una serata, infatti, il cavaliere si sarebbe mostrato evasivo riguardo a un appuntamento già fissato con un’altra signora, atteggiamento che la dama non ha gradito e che l’ha spinta a chiudere la frequentazione.

Marcello, in seguito, è uscito con Marina, la quale ha raccontato di essersi trovata molto bene con lui, difendendolo e sottolineando di considerarlo un uomo ricco di valori e rispetto. Nel frattempo, è proseguito il percorso di Cristiana, che ha trascorso un’esterna con Simone, nuovo corteggiatore: i due sono andati alle terme e tra loro è emersa una forte sintonia. In studio, inoltre, è stato mostrato un filmato post puntata della tronista con Ernesto, con cui ci sono stati baci passionali.