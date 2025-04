Continuano a trapelare anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 27 aprile. Il sito Lollo magazine, infatti, ha diffuso gli spoiler di tutto quello che è accaduto questa domenica in studio: Sabrina Zago, per esempio, non ha trattenuto le lacrime vedendo i suoi "ex" Giuseppe e Guido dichiararsi rispettivamente a Rosanna e a Gloria. Alessio Pili Stella, invece, ha portato una serie di segnalazioni per provare a dimostrare che Valentina Vitale parteciperebbe al programma solo per fare pubblicità al suo brand.

Lieto fine per Giuseppe e Rosanna

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 27 aprile si sono formate quattro nuove coppie: le anticipazioni, infatti, rivelano che Giuseppe e Rosanna si sono fidanzati e hanno lasciato il programma insieme.

Anche Guido si è dichiarato a Gloria con bellissime parole, ma per ora non hanno deciso di andare via come gli altri.

Di fronte a tutto questo romanticismo, inoltre, Sabrina non ha trattenuto le lacrime: la dama, infatti, ha pianto vedendo i suoi due ultimi "ex" felici e innamorati a distanza di poco tempo dalla fine della conoscenza con lei.

Agli Elios, però, non sono mancati i momenti di tensione: Alessio ha portato alcune segnalazioni per cercare di dimostrare che Valentina parteciperebbe al dating-show con l'unico obiettivo di sponsorizzare il suo brand.

Le accuse del cavaliere, però, non hanno compromesso la permanenza di Vitale in trasmissione.

La sparizione di Giovanni dal parterre

Alla registrazione di Uomini e donne del 27 aprile non ha partecipato un cavaliere che nei giorni scorsi è stato molto chiacchierato: Giovanni non era in studio questa domenica e nessuno ha chiesto il perché.

Poco più di 24 ore fa sul web si è diffusa una segnalazione su Siciliano e sui baci che si è scambiato con una ragazza al mare: questo potrebbe essere il motivo della sparizione di lui dal parterre.

Per quanto riguarda Gemma e Arcangelo, invece, procede tutto a gonfie vele e in esterna ci sono stati anche alcuni baci.

La scelta di Gianmarco si avvicina

Le anticipazioni che ha diffuso Pugnaloni il 27 aprile, svelano che Gianmarco si sta avvicinando sempre di più alla scelta.

Dopo aver baciato entrambe le corteggiatrici in esterna, infatti, il tronista di Uomini e donne ha deciso di non correre dietro a Cristina quando l'ha vista uscire furiosa dallo studio. La ragazza sostiene che Steri avrebbe una netta preferenza per Nadia, per questo gli ha lanciato il cartellino con il suo nome addosso ed è andata via.

Gianmarco ha ballato con la giovane Di Diodato e non ha fatto alcun accenno alla possibilità di raggiungere invece Cristina in camerino per un tentativo di chiarimento.