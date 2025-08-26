Martedì 26 agosto si è svolta la prima registrazione dell’edizione 2025/26 di Uomini e donne. Lorenzo Pugnaloni e la pagina Instagram Opinionista Social hanno pubblicato l’elenco dei componenti del parterre Over. Le anticipazioni rivelano che Rosanna Siino e Gloria Nicoletti sono tornate, Giuseppe Molonia ha annunciato di essersi fidanzato fuori dal programma, mentre l’ex tronista Federico Mastrostefano è entrato come cavaliere.

Il ritorno di Federico

Sono terminate da poco le riprese che danno il via alla nuova stagione di Uomini e donne, quella che debutterà in televisione il 22 settembre.

Secondo le anticipazioni che stanno circolando sul web, al rientro in studio dalle vacanze, è stato dato spazio ai componenti del parterre Over, tra i quali figura un ex tronista: Federico Mastrostefano, che ha partecipato nel 2009. Nel cast, però, ci sono anche altre vecchie conoscenze: Gloria Nicoletti (tornata single dopo la rottura con Guido), Agnese De Pasquale, Alessio Pili Stella, Isabella, Diego e un'ex coppia che quest'estate è stata molto chiacchierata.

Giuseppe e Rosanna hanno raccontato la fine della loro storia: lei è rimasta nel parterre, mentre lui è andato via perché ha una fidanzata all'esterno.

Il cast tra riconferme e new entry

Durante l'estate, i fan di U&D si sono interrogati su chi avrebbe fatto parte del cast della nuova edizione, in particolare sui "veterani" che sarebbero stati riconfermati e sui personaggi che avrebbero preso posto nel parterre per la prima volta.

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 26 agosto hanno fatto chiarezza su tutti questi punti, a partire dall'immancabile presenza di Gemma tra le dame del trono Over.

Anche Sabrina e Cinzia sono state richiamate dalla redazione dopo le vacanze, e la speranza è che riusciranno a trovare la persona giusta nel corso della stagione.

Chi è rimasto fuori dal nuovo parterre

Leggendo l'elenco delle dame e dei cavalieri che hanno preso parte alle riprese di Uomini e donne di martedì 26 agosto, si può dedurre chi non è stato riconfermato dalla redazione.

Alla prima puntata della nuova edizione del dating show non hanno partecipato: Mario Cusitore, Arcangelo, Margherita, Marina, Barbara (tornata single dopo la fine della storia con Ruggiero) e Guido.

Probabilmente, nei prossimi giorni il parterre potrebbe accogliere qualche altro personaggio, come Ida, che in queste ore ha raggiunto Roma e che, secondo le voci, potrebbe essere in studio mercoledì 27.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, al momento sono stati ufficializzati soltanto Flavio di Temptation Island e Cristiana Anania, una ragazza di 22 anni che vive e lavora in Sicilia e che dovrebbe essere alla sua prima esperienza in tv.