Cambio di programmazione in vista su Canale 5 in occasione della giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Tradimento non andrà in onda come previsto alle 14:10: al suo posto ci sarà Beautiful, che prolungherà la messa in onda fino alle 14:45, quando inizierà L’Isola dei Famosi.

Tradimento non va in onda lunedì 2 giugno

Nella giornata della Festa della Repubblica ci sarà una variazione nel consueto palinsesto feriale di Mediaset con un cambio di programmazione. Tradimento, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 dopo Beautiful, non sarà trasmessa in occasione della festività.

La cancellazione comporterà una nuova programmazione che prevede una maggiore durata per Beautiful. Il pubblico appassionato delle vicende dei Forrester potrà, quindi, seguire i propri beniamini per più tempo.

Beautiful sostituisce Tradimento il 2 giugno

Il 2 giugno i triangoli amorosi di Brooke, Taylor e Ridge, oltre a quelli di Steffy, Liam e Hope, terranno banco per più tempo, intrattenendo i telespettatori dalle 13:45 alle 14:45. La durata della soap sarà maggiore e coprirà la consueta fascia oraria di Tradimento. Al termine di Beautiful, a partire dalle 14:45, inizierà L’Isola dei Famosi, seguita alle 15 da The Family. Tradimento, invece, tornerà regolarmente in onda il 3 giugno, con il consueto appuntamento feriale previsto per le 14:10.

Riepilogo delle puntate precedenti: Can si è salvato

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Can ha ingerito un farmaco appartenente a sua nonna Mualla, durante un momento di distrazione della donna. Oylum si è accorta subito del malessere del figlio e ha allertato i familiari. Nel frattempo, Ilknur ha capito che Can aveva ingerito la pillola lasciata incustodita da Mualla. Oylum è corsa al pronto soccorso con suo figlio. Durante il ricovero, il battito cardiaco del bambino si è fermato, gettando Oylum, Mualla e Kahraman nella disperazione più totale. Fortunatamente, dopo qualche istante, Can si è ripreso ed è sopravvissuto. Selin, invece, ha perso il controllo e ha bruciato i vestiti di Tolga.

Quest’ultimo, rientrando a casa, si è accorto del falò organizzato da sua moglie. Tolga ha chiarito la situazione con Selin: è sempre stato innamorato di Oylum e si è sposato solo per fare un dispetto alla sua ex fidanzata. Per Sezai, infine, è arrivato il momento di fare i conti con le bugie raccontate da sua figlia Ipek, dopo aver scoperto che ha acquistato un’auto di lusso e fatto un’ingente donazione a un’associazione benefica.