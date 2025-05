Messa alle strette da Sezai, Ipek ammetterà in lacrime di essere affetta da oniomania nella puntata di Tradimento di sabato 31 maggio: "Sono malata".

Le anticipazioni rivelano che Ipek spiegherà a Sezai che ha seguito una cura farmacologica in Canada, ma sperava che tornare da lui l’avrebbe aiutata. La ragazza, in lacrime, dirà a suo padre che non vuole più assumere quei farmaci perché le causavano malessere.

Guzide e Sezai di nuovo vicini

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che tra Sezai e Guzide le cose sembreranno migliorare. Dopo aver scoperto che Ipek ha venduto parte delle sue proprietà per regalare un'auto ad Azra, capiranno che la ragazza ha un problema.

Guzide e Sezai scopriranno che Ipek è molto legata alla nipote di Tarik e questo potrebbe essere anche la risposta a molti interrogativi sul comportamento della ragazza. Per farsi perdonare di non aver creduto alle sue parole, Sezai regalerà a Guzide un braccialetto portafortuna comprato ad Avanos. Più tardi, Sezai tornerà a casa e consegnerà a sua figlia la targa ricevuta da un'associazione. L'uomo dimostrerà a Ipek che ha donato un milione in beneficenza e le chiederà come mai si sia privata di una cifra così importante. "Hai venduto il ristorante, hai venduto la casa, hai comprato un'auto per un'amica", inizierà Sezai, "Cosa sta succedendo?".

Sezai metterà alle strette Ipek

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 31 maggio, Sezai metterà alle strette Ipek, che ascolterà in lacrime le sue domande.

"Devo dire che Guzide ha ragione?", chiederà la ragazza, provando ancora una volta ad attribuire le responsabilità alla compagna di suo padre. Sezai, però, questa volta non si lascerà intenerire e andrà avanti, chiedendo a Ipek una spiegazione alle sue spese folli. A quel punto, la ragazza si sfogherà con Sezai e ammetterà di avere un problema serio: "Non riesco a controllarmi, sono malata. Me ne pento e poi lo rifaccio". Ipek confiderà a Sezai di essere affetta da oniomania (disturbo del controllo degli impulsi caratterizzato dall'irresistibile impulso di fare acquisti, spesso in quantità eccessive e non necessarie) e di aver assunto anche dei farmaci quando era in Canada. "Pensavo che il ritorno da te potesse guarirmi, ma non è stato così", spiegherà Ipek, "Ma non voglio più prendere quei farmaci, mi fanno stare male".

Sezai non voleva accettare che sua figlia avesse un problema

Nelle puntate precedenti, Numan si è accorto che Ipek ha degli strani comportamenti. Oltre a trattarlo con sufficienza, la ragazza acquista continuamente vestiti, anche dello stesso modello, e ha un armadio pieno di scarpe. Numan ha iniziato a preoccuparsi seriamente quando ha visto che Ipek possedere due auto di lusso e si è rivolto a Guzide per aiutarlo a far presente il problema a Sezai. Quando Guzide ha parlato con il suo compagno, però, lui ha minimizzato e ha preferito credere a Ipek che nel frattempo ha intestato l'auto ad Azra per non avere problemi. La ragazza continua a mentire a Sezai anche su Guzide: "Mi ha detto di tornare in Canada", ha riferito raccontando una realtà completamente distorta. Gli acquisti compulsivi non sono l'unico problema di Ipek, ma per il momento Sezai lo ignora.