Angela Paone e Antonio Stellacci si sono ufficialmente separati. La conferma della rottura tra i due ex protagonisti del parterre over di Uomini e Donne è arrivata direttamente da Angela. Venerdì 2 maggio, infatti, l'ex dama ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che lasciava intuire qualche problema nella relazione con il marito. Nei commenti al video, poi, ha parlato apertamente: ha dichiarato senza mezzi termini di essersi separata, pur precisando di non poter entrare nei dettagli. La coppia si era sposata il 17 dicembre 2021, esattamente tre mesi dopo l’inizio della loro storia d’amore.

Angela Paone ha confermato la separazione dal marito Antonio Stellacci attraverso un post e alcuni commenti pubblicati su Instagram. L’ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha condiviso un video realizzato dalla sua fanpage, accompagnato da una didascalia che lasciava intuire tensioni nella relazione. Il messaggio recitava: "Ti abbiamo conosciuta così, forte e combattiva, capace di affrontare ogni difficoltà con determinazione, sempre pronta a proteggerti e a lottare per te stessa". La dedica si concludeva con parole che sembravano confermare la fine del matrimonio: "Ti auguriamo di tornare la tigre che eri, ma anche di poter essere finalmente la persona che ti senti di essere davvero, senza maschere, senza difese''.

Angela ha poi risposto ai commenti sotto al post, confermando senza troppi giri di parole di essersi separata da Antonio. Le motivazioni della fine del matrimonio, dopo tre anni e mezzo, non sono trapelate. Dalle dichiarazioni dell'ex dama di Uomini e Donne e dal post di dedica della fanpage sembrerebbe che la decisione sia stata e sia ancora motivo di sofferenza per Angela. Inoltre, Paone ha anche ricordato il fatto di essersi sposata dopo solamente tre mesi di frequentazione, rivelando: ''Avrei dovuto aspettare molto di più, magari convivere e decidere con il tempo, ma impazzii, ai tempi pensai di fare un baffo a Giulietta. Mi ero illusa''. Alla domanda diretta di una persona che ha chiesto ad Angela se si fosse separata, la risposta della donna è stata: ''Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte.

Ho dovuto scegliere me''. Inoltre, sembrerebbe esserci anche dell'altro, ma di non potere esporre dettagli in pubblico. L'ex protagonista del parterre infatti ha scritto anche: ''Passerà, non mi va di colpevolizzare nessuno, non ci siamo trovati''. Per poi aggiungere a un'altra persona che faceva riferimento alla superficialità degli uomini: ''Vorrei dire tante cose, ma non posso''.

Angela e Antonio sono stati molto amati dal pubblico di Uomini e Donne. L'ex dama è sempre stata schietta e sincera, e non ha perso tempo quando ha incontrato Antonio. I due non si sono trattenuti a lungo in trasmissione, tanto da lasciare lo studio insieme dopo poche settimane di frequentazione. La coppia, che si è fidanzata il 17 settembre 2021, è poi convolata a nozze il 17 dicembre dello stesso anno, dopo soli tre mesi di conoscenza.