Lunedì 15 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a partire da lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che, nell’ultima registrazione, c’è stato uno scontro in centro studio tra Barbara e Ruggiero, che si sono lasciati durante l’estate. Intanto, Gemma ha chiuso con Mario, mentre Sabrina ha conosciuto un nuovo cavaliere.

Barbara e Ruggiero hanno un acceso confronto

Barbara e Ruggiero si sono separati durante l’estate, ma non hanno mai comunicato ufficialmente le motivazioni della rottura.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, l’ex coppia avrà un acceso confronto proprio nella trasmissione che li aveva fatti innamorare. I toni saranno infuocati, ma al termine della discussione ci sarà un colpo di scena: Barbara deciderà di rimettersi in gioco, mentre Ruggiero andrà via e sceglierà di non proseguire la sua esperienza televisiva.

Gemma chiude con Mario, Sabrina incontra un nuovo cavaliere

Nel frattempo, spazio anche alle vicende sentimentali di Gemma Galgani. Ancora una volta, la dama torinese non troverà l’amore e deciderà di interrompere la conoscenza con Mario Lenti, padre dell’ex dama Claudia. Sabrina Zago, invece, sarà protagonista di un nuovo incontro: un cavaliere giunto in studio appositamente per conoscerla.

Federico Mastrostefano, infine, preferirà concentrarsi esclusivamente su Agnese De Pasquale, con cui le cose sembrano andare per il meglio. Di conseguenza, chiuderà le frequentazioni con Rosanna e Veronica.

Le coppie nate nell'edizione 2024/25 che si sono lasciate: Francesco ha chiuso con Morena

Durante l’edizione 2024/25 di Uomini e Donne, alcune delle coppie formatesi nel programma non sono riuscite a far durare la loro relazione una volta usciti dallo studio. Di recente, Francesco ha annunciato la fine della sua storia con Morena, assumendosi la responsabilità della rottura e spiegando che la donna starebbe vivendo un momento difficile a causa della separazione. Anche tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci le cose non sono andate per il verso giusto: la loro relazione si è conclusa poco dopo la fine del programma.

Situazione diversa per Marcello e Giada, che hanno ammesso di aver attraversato un periodo complicato, ma senza mettere fine ufficialmente al loro legame. Martina e Ciro, al contrario di altre coppie, hanno deciso di fare un passo importante iniziando a convivere. I due si mostrano spesso uniti e sorridenti, condividendo momenti della loro quotidianità con i follower attraverso foto e video. Diversa, invece, la situazione tra Gianmarco e Cristina: sulla loro relazione aleggia un certo riserbo. La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso sui social, evitando di pubblicare contenuti insieme. Le lunghe assenze da Instagram hanno alimentato i dubbi tra i fan, facendo ipotizzare una possibile rottura. Tuttavia, né Gianmarco né Cristina hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.