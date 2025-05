Lunedì 5 maggio Francesca Polizzi è tornata al centro dell'attenzione sia perché su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui si è autoeliminata, che per l'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni dopo l'addio al dating-show. L'ex corteggiatrice ha parlato di Gianmarco Steri e di come le sembrava diverso in esterna e in studio, poi ha risposto in modo vago sulla possibilità di diventare tronista dopo la pausa estiva.

Le prime parole di Francesca

Sono trascorse circa due settimane da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne in cui Francesca si è autoeliminata, ma il pubblico di Canale 5 l'ha vista solo il 5 maggio.

Al termine della messa in onda dell'appuntamento in cui Gianmarco ha accettato la decisione di Polizzi di interrompere la conoscenza senza un confronto, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato l'intervista che gli ha concesso la ragazza nei giorni scorsi.

La 24enne di origini siciliane ha deciso di rompere il silenzio nel format Casa Lollo, e l'ha fatto rilasciando dichiarazioni molto interessanti sia su Steri che sulla loro altalenante frequentazione.

"Lui cambiava in esterna e in studio, era diverso. Sono andata via per amor proprio, e da parte sua non c'è stata la volontà di confrontarsi. Gli ho scritto due lettere, non so se le ha lette", ha affermato l'ormai ex pretendente del barbiere.

La risposta sul futuro in televisione

Francesca ha anche precisato che non avrebbe voluto esporsi dopo l'addio a Uomini e donne, ma l'ha fatto solo per rispetto delle tante persone che l'hanno sostenuta quando era una corteggiatrice.

Quando Pugnaloni le ha chiesto se accetterebbe il ruolo che ha ricoperto Gianmarco negli ultimi mesi, Polizzi ha risposto in modo piuttosto vago: "Il trono? Non so. Al momento non me la sento di frequentare qualcuno, ma mai dire mai".

Dal primo bacio alle incomprensioni

L'avventura di Francesca a Uomini e donne è cominciata lo scorso febbraio, quando Gianmarco l'ha notata tra tantissime ragazze che erano lì per conoscerlo.

Le prime esterne tra i due sono andate molto bene, tant'è che è a Polizzi che Steri ha dato il suo primo bacio da tronista.

Dopo questo avvicinamento, però, il 29enne ha iniziato a dubitare della corteggiatrice e l'ha messa in discussione tirando in ballo la sua popolarità sui social e alcune sponsorizzazioni che ha fatto in passato.

Col passare del tempo Gianmarco e Francesca hanno cercato di ritrovare l'intesa che avevano nel primo periodo, ma non ci sono riusciti: dopo aver visto il barbiere più preso di Nadia e di Cristina, la giovane ha scelto di autoeliminarsi senza neppure avere un faccia a faccia finale con il tronista.

L'uscita di scena della ragazza ha fatto rimanere male il pubblico, anche perché per mesi lei è stata la preferita della maggior parte degli spettatori della trasmissione.