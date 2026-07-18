In passato Helena Prestes ha risposto a tono alle critiche e agli attacchi degli haters, ma nell'ultimo periodo le cose sono decisamente cambiate. In una live che ha fatto su TikTok lo scorso venerdì, infatti, la modella ha detto apertamente che non le importa nulla delle polemiche che circolano sul suo conto e per questa ragione lascerà litigare chi pensa di sapere tutto della sua vita privata e professionale.

Le dichiarazioni a sorpresa di Helena

Sui social Helena è sia amatissima che criticatissima e questa situazione non sbloccarsi da più di un anno e mezzo, ovvero da quando la neo 36enne ha concluso l'esperienza al Grande Fratello.

Nelle ultime ore, inoltre, la modella si è esposta per spiegare perché non interviene più per zittire o per smentire gli haters, cose che ha sempre fatto per tutelare sé stessa e la relazione con Javier.

"La verità è che non me ne frega niente di chi commenta in negativo. Litigate tra voi, non mi interessa", ha detto Prestes nel corso di una live che ha fatto su TikTok il giorno dopo il suo compleanno.

La reazione del fandom

Questo recente sfogo di Helena è stato accolto benissimo dalla maggior parte dei fan, in particolare da chi concorda con lei sul non dare troppa importanza alle polemiche e agli haters.

"D'accordissimo su tutta la linea", "Non ha sbagliato mezza parola, come al solito", "Unica", "Ha ragione, lasciamoli perdere e prima o poi la smetteranno", "Lei è talmente felice che ignora le cattiverie, stateci", "L'indifferenza è la scelta giusta", si legge su X nelle ultime ore.

Compleanno in Sardegna

"Sono felicissima, in questo periodo sto davvero bene", ha ripetuto più volte Helena nel corso della diretta che ha fatto su TikTok il giorno dopo il suo 36esimo compleanno.

Ai fan che volevano sapere qualcosa in più su come e con chi ha festeggiato, però, Prestes ha solo risposto che si è sia divertita che rilassata, ma non ha fatto i nomi delle persone con le quali ha condiviso quella giornata speciale.

Al momento si sa soltanto che la modella è in vacanza in Sardegna con la sorella Mariana, invece Javier non si è ancora fatto vivo (da circa una settimana è a Olbia, ma non ha postato nulla sui social).