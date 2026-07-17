Anche se è passato un anno e mezzo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere tra i personaggi più amati e seguiti sui social. Oggi, 17 luglio, la pagina Instagram di Verissimo ha dedicato un video alla coppia che in poche ore ha ricevuto migliaia di "mi piace" (tra cui quello del pallavolista) e centinaia di commenti da parte degli affezionatissimi fan.

Il ricordo dell'intervista a Verissimo

Nell'ultimo periodo Helena e Javier hanno deciso di viversi lontano dai riflettori, o meglio hanno ridotto al minimo i contenuti di coppia che postano sui rispettivi account Instagram e TikTok.

Nel fandom degli Helevier c'è chi sente la mancanza del periodo in cui i due si mostravano insieme quasi quotidianamente, ma in questo momento si devono accontentare di like o di altre mosse social.

Il 17 luglio, ad esempio, Martinez ha apprezzato il post che la pagina di Verissimo ha dedicato al suo amore con Prestes, ovvero un video estratto da un'intervista che hanno rilasciato a Silvia Toffanin qualche mese fa.

I numeri di Helena e Javier sul web

"Helena e Javier, la storia di un amore cresciuto giorno dopo giorno", è questa la didascalia che si può leggere sotto al post che l'account Instagram di Verissimo ha dedicato agli Helevier oggi.

In poco più di tre ore questo video ha ricevuto oltre 6.700 "mi piace" (tra cui quello di Martinez) e centinaia di commenti di persone che si sono affezionate alla coppia vedendola nascere all'interno della casa del Grande Fratello un anno e mezzo fa.

Gli elogi dei fan

Il successo di Helena e Javier dipende sicuramente dal loro numeroso fandom, un gruppo di persone che li sostengono nel lavoro e nel privato da quando si sono appassionati alla loro storia.

"Sono la nostra royal couple", "Il destino li ha fatti incontrare e nessuna cattiveria riuscirà a separarli", "Javier è un gioiello e Helena l'ha capito prima di tutti gli altri", "Sono felice di aver conosciuto persone sane come voi", "Guardando video come questo realizzo che mi mancano sempre di più", "Sono una meraviglia", "La cosa più importante è la loro felicità", si legge su X.