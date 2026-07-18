Continua il periodo di "detox" dai social per Javier Martinez: fatta eccezione per un video che ha postato il giorno del compleanno di Helena Prestes, il pallavolista non si fa vivo su Instagram da tempo e i fan iniziano a sentire la mancanza di suoi contenuti inediti. L'altra sera, però, qualche attento utente ha notato il like che il 31enne ha messo ad un post in cui si parla di tristezza e della necessità di rimanere in silenzio in periodi negativi.

Il gesto di Javier sul web

Da quando è volato a Olbia per le vacanze Javier ha fatto perdere le sue tracce: il ragazzo, infatti, non ha postato neppure una foto del suo soggiorno in Sardegna e nel suo fandom c'è chi si chiede il perché di questa chiusura.

Poche ore fa Martinez potrebbe aver risposto indirettamente alle persone che si domandano dov'è finito e soprattutto perché ha scelto di allontanarsi quasi definitivamente dai social.

I più attenti, infatti, si sono accorti di un "mi piace" che il pallavolista ha messo al post Instagram che recita: "A volte dobbiamo restare in silenzio per un po', sentire quello che sta succedendo e non far venire nessuno a organizzare la nostra tristezza come se fosse una riunione di lavoro. Accompagnare non significa sempre parlare, a volte è stare vicino senza invadere".

La reazione dei fan

Questo like di Javier ha colpito molto le persone che lo seguono sui social, in particolare chi pensa da tempo che il ragazzo starebbe vivendo un periodo poco sereno.

"Sono convinta che lui non sta benissimo e questo mi piace lo conferma", "Qualcosa in lui è cambiata, spero stia bene", "Tornerà quando si sentirà pronto, lasciamolo stare", "Credo non ne possa più delle cattiverie", "Uomini come lui ce ne sono pochi", "Chi gli vuole bene lo aspetta", "Questo ragazzo non è mai stato capito", si legge su X in queste ore.

La scelta di Helena

Sempre poche ore fa Helena ha fatto una live su TikTok e per circa mezz'ora ha chiacchierato con i fan di come ha passato il giorno del suo compleanno, dei regali che ha ricevuto e del bel periodo che sta vivendo.

A colpire tutti, però, è stata la scelta della modella di ignorare tutte le domande su Javier: Prestes, infatti, l'altra sera ha deciso di non dare spiegazioni sul silenzio social del fidanzato e soprattutto se è in vacanza con lei in Sardegna.