"Zeudi era mia amica, ma non si è dimostrata tale. Peccato, è andata così": con queste affermazioni Chiara Cainelli ha esordito in una diretta Instagram. L'ex gieffina, per la prima volta, ha rivelato i motivi per i quali l'amicizia con Zeudi Di Palma si è interrotta una volta terminato il Grande Fratello. Chiara non ha nascosto di esserci rimasta male, pur ammettendo di non aver potuto fare nulla per impedire che le cose andassero così.

La versione di Chiara

Mercoledì 4 giugno, in una diretta su Instagram, Chiara Cainelli ha parlato per la prima volta della fine dell'amicizia con Di Palma: "Zeudi era mia amica, ma non si è dimostrata tale.

Peccato, è andata così". L'ex gieffina ha precisato di esserci rimasta male, perché dopo la fine del Grande Fratello ha, più volte, chiesto all'ex coinquilina di trascorrere del tempo insieme ma Zeudi ha sempre rifiutato l'invito: "Siamo andate a fare aperitivo con Alfonso, ma io l'ho invitata ad uscire da sole". Fino ad oggi, la trentina aveva glissato sull'argomento per non mettere in cattiva luce l'ex amica, ma dal momento che viene costantemente presa di mira sui social ha deciso di fare chiarezza sulla situazione.

Chiara Cainelli ha anche rivelato di essere stata criticata da Zeudi, la quale l'ha accusata di pensare solamente agli eventi, quando in realtà ha partecipato solamente ad un'ospitata: "Lei non è venuta al mio compleanno perché doveva lavorare.

Quando si parla di lavorare, io sono sempre felice".

Il giallo del messaggio cancellato

Prima di concludere la diretta social, Chiara Cainelli ha parlato di un episodio che potrebbe aver portato Zeudi Di Palma ad interrompere definitivamente ogni rapporto con lei.

L'influencer ha riferito che il suo fidanzato Alfonso D'Apice ha ricevuto un messaggio da una persona vicina all'ex coinquilina in cui si menzionava un episodio accaduto durante il reality show: "Hanno chiesto ad Alfonso di smentire che tra lui e Zeudi c'era stato un bacio, ma poi è stato cancellato. Io comunque ho gli screenshot quindi posso dimostrarlo".

L'episodio a cui si riferisce Chiara riguarda un bacio a stampo tra Di Palma e D'Apice: Zeudi, nella casa, ha sempre negato di aver baciato il coinquilino, ma sul web ci sono diversi video che testimoniano lo scambio di tenerezze tra i due.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le parole di Chiara Cainelli in relazione alla fine della sua amicizia con Zeudi Di Palma.

"Chiara non è mai stata amica di nessuno in quella casa", "Menomale che non voleva mettere in cattiva luce Zeudi, pensa se voleva farlo", "Cara Zeudi, le bugie hanno le gambe corte", "In pratica Chiara e Zeudi hanno litigato perché la Miss non sopporta il fidanzato dell'amica", "Io credo a Zeudi, quindi aspetto di sentire la sua versione dei fatti", "Chiara ha sempre e solo cercato visibilità al GF".