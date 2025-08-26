Non si placano le segnalazioni riguardanti Simone Margagliotti. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto un messaggio da una sua follower riguardante l'ex volto di Temptation Island: "In discoteca Simone è stato visto mentre si approcciava con molte donne". Ma non è tutto, perché all'interno del locale non ci sarebbe stata alcuna traccia di Sonia (nonché fidanzata del personal trainer).

La segnalazione di Pugnaloni

Tramite una stories su Instagram, l'esperto di gossip Pugnaloni ha reso pubblica una segnalazione ricevuta da una follower riguardante un ex coppia di Temptation Island.

Nel messaggio ricevuto dal giornalista si legge: "Al Gilda (discoteca) di Modena c’era Simone Margagliotti. Ballava e si approcciava con molte ragazze/donne". Ma non è tutto, perché all'interno del locale la ragazza della segnalazione non avrebbe affatto notato la presenza di Sonia Barille (ovvero l'attuale compagna del personal trainer).

Da diverse settimane, Pugnaloni continua a ricevere segnalazioni su tale coppia. Stando agli ultimi rurmors, sembrerebbe che i due non vivano più sotto lo stesso tetto ma solo all'interno dello stesso stabile.

Il percorso della coppia

Sonia Barille e Simone Margagliotti avevano preso parte all'edizione di Temptation Island 2025: lei aveva scritto al programma in quanto non si sentiva più apprezzata dal suo partner, tanto che nel video di presentazione ufficiale era anche scoppiata a piangere.

Durante il percorso all'interno dei rispettivi villaggi, il personal trainer aveva mostrato un certo feeling con una delle single tanto che tra i due era scoccato anche un bacio davanti ai riflettori. Inoltre lo stesso Simone aveva rivelato agli altri ragazzi di aver esaudito alcune sue fantasie mentre si trovava in palestra. Tali confidenze avevano portato Sonia a richiedere un falò di confronto anticipato dalla quale aveva deciso di uscire da sola dal programma. Nella puntata "Un mese dopo", però, Sonia aveva detto di aver scoperto di essere in dolce attesa e Simone si era detto a prendersi le sue responsabilità.

In arrivo una puntata speciale di Temptation Island

Intanto è confermata la messa in onda di una puntata speciale di Temptation Island.

Tutte le coppie che hanno preso parte al programma (compresi i tentatori e le tentatrici) si ritroveranno faccia a faccia per raccontare cos'è accaduto una volta terminato il programma.

A differenza degli anni passati, lo speciale potrebbe essere trasmesso in prima serata e non nel pomeridiano. Al contrario la registrazione del programma con tutta probabilità avverrà negli studi dove viene registrato Uomini e Donne.