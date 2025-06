Grandi novità per Perla Vatiero, nonché vincitrice del Grande Fratello 2024. Nel rispondere alle domande dei suoi follower, la 26enne ha rivelato di aver scritto un libro in cui per la prima volta ha deciso di raccontarsi senza filtri. In seguito all'annuncio dell'ex gieffina, sul web non è mancata l'ironia di alcuni utenti: "Al GF non sapeva neanche parlare e ora scrive un libro?".

L'annuncio di Perla Vatiero

Su Instagram, un utente ha chiesto a Perla Vatiero quali progetti ha in serbo per il futuro. La diretta interessata anziché glissare ha deciso di fare un piccolo spoiler su un progetto alla quale ha lavorato ultimamente: "Guarda, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me.

Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere".

A seguire l'ex gieffina ha rivelato che uno dei capitoli si chiamerà "La stanza senza specchi" e tra le pagine ha raccontato un episodio accaduto all'interno del reality show, ma che non è mai andato in onda.

Nel dettaglio, Perla ha spiegato che una notte ha avuto una crisi in cui si è resa conto di non essere più la ragazza di prima. Dunque ha iniziato un viaggio dentro sé stessa in cui ha capito che era più importante guardare dentro di sé piuttosto che fuori.

Il commento di alcuni utenti del web

Durante l'esperienza al Grande Fratello, Vatiero ha commesso qualche errore grammaticale tanto che a volte veniva corretta anche dal conduttore Alfonso Signorini.

Dopo aver saputo del libro dell'ex gieffina, diversi utenti hanno commentato con ironia: "Sono una che guarda i reality e ama il trash, ma pensare che Perla o altri come lei possano guadagnare dei soldi in maniera così facile, mentre altri fanno enormi sacrifici, mi fa davvero arrabbiare", "Chi non parla grammaticalmente bene non sa neanche scrivere come avrà fatto a scrivere un libro?", "Ragazzi ma Perla vuole concorrenza al libro di barzellette di Totti?", "Al GF non sapeva neanche parlare", "Dopo aver comprato il libro dovremmo chiedere aiuto a Olga Fernando per la traduzione". Tuttavia c'è anche chi ha commentato con entusiasmo il nuovo progetto intrapreso da Vatiero: "Perché criticare così una ragazza che ha scelto di raccontarsi?".

Com'è cambiata la vita dell'ex gieffina dopo il GF

Perla Vatiero è arrivata al GF come ex fidanzata di Mirko Brunetti, mentre lui era fidanzato con Greta Rossetti.

Durante la convivenza nella casa più spiata d'Italia, Perla e Mirko si sono rimessi insieme mentre Greta ha intrapreso una relazione con il coinquilino Sergio D'Ottavi.

Terminato il reality, Mirko e Perla si sono nuovamente lasciati. La stessa Vatiero in una recente intervista ha detto di essere single e di non essere alla ricerca di una nuova liaison: "Non voglio un fidanzato a tutti i costi".