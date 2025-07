Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento con Hercai – Amore e vendetta, in onda il lunedì sera in prima serata su Real Time. Le anticipazioni della puntata del 21 luglio rivelano che Aslan, sopraffatto dai suoi problemi mentali, rapirà Reyyan. Miran riuscirà a salvare la moglie, mentre Hazal avrà la peggio. Nel frattempo, Azize pianificherà la sua vendetta, mentre Aslan verserà in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale.

Aslan è sempre più ossessionato da Reyyan

Dopo varie peripezie, Reyyan e Miran riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, sposandosi.

Nonostante ciò, le loro famiglie, gli Aslanbey e gli Sadoglu, non smetteranno di farsi la guerra. A peggiorare la situazione sarà la precaria salute mentale di Aslan, che farà aumentare a dismisura la sua ossessione per Reyyan. Il giovane avrà così paura di perderla da rapirla e tenerla in ostaggio in una grotta. Miran si renderà conto dell'assenza prolungata della moglie e inizierà a cercarla con l'aiuto di Hazal. Dopo varie ricerche, il giovane riuscirà a individuare la grotta in cui si trova Reyyan.

Mahfuz spara ad Aslan

Preoccupato per le sorti della sua amata, Miran farà irruzione senza esitare. A quel punto, Aslan perderà la testa e punterà la pistola contro Reyyan, minacciando di ucciderla.

Dopodiché, il giovane sparerà in direzione del suo rivale, finendo però per colpire Hazar, intervenuto in difesa del figlio.

Nel frattempo, Mahfuz verrà a sapere che Reyyan è in pericolo e correrà alla grotta in suo soccorso. Giunto lì, l’uomo sparerà ad Aslan.

Neutralizzato il nemico, Reyyan e Miran si precipiteranno in aiuto di Hazar, ferito gravemente ma ancora vivo. Non molto distante da loro, Aslan si renderà conto di essere stato colpito e fuggirà in auto per raggiungere l’ospedale il più in fretta possibile. Durante il tragitto, però, avrà un incidente stradale da cui uscirà in condizioni molto critiche.

Azize sarà sempre più decisa a vendicarsi di Hazar e pianificherà di ucciderlo. Infine, gli abitanti di casa Sadoglu riceveranno una misteriosa lettera che metterà tutti in apprensione.

Riepilogo della puntata del 14 luglio

Azize arruola Aslan tra i suoi uomini e lo conduce alla tenuta per partecipare a una cena. Giunto lì, il giovane si reca in bagno per rimuovere i proiettili dalla pistola, ignaro che Miran lo sta osservando. Tornato al tavolo, Aslan estrae la pistola scarica e finge di volersi suicidare. Miran interviene e lo disarma. Più tardi, quest’ultimo scopre che Hazar è il suo vero padre e fugge nel bosco. L’uomo lo segue senza riuscire a trovarlo, quindi si reca alla tomba di Dilsah, trovandola vuota. La donna è ancora viva, nonostante tutti pensassero il contrario.