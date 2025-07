Doruk e Nisan faranno una sorpresa a Enver creando delle insegne per l'attività di sartoria nelle prossime puntate de La forza di una donna: ad aiutarli ci sarà Arif.

Le anticipazioni rivelano che Arif porterà i bambini in tipografia e offrirà loro un gelato. Quando Enver tornerà a casa e vedrà l'insegna, andrà a comprare delle pizze per festeggiare insieme a tutti i suoi amici la grande famiglia che non riusciti a creare.

Una grande famiglia al palazzo di Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Bahar andrà via dalla casi di Hatice dopo l'ennesimo dispetto di Sirin.

Quest'ultima, infatti, rivelerà a Nisan e Doruk che la loro mamma sta morendo e Bahar non potrà tollerare una cosa del genere. La donna non sarà sola, perché anche Enver si trasferirà con lei al quartiere. L'uomo rappresenterà un grande punto di riferimento per Bahar e i bambini che ormai lo considereranno a tutti gli effetti il loro nonno.

Con il tempo, la famiglia del palazzo si "allargherà" perché anche Yeliz andrà ad abitarvi e dividerà l'appartamento con Ceyda. Enver, Bahar, Arif, Ceyda, Yeliz e i bambini diventeranno un gruppo inseparabile e si aiuteranno gli uni con gli altri. Nisan e Doruk penseranno di contribuire all'attività del nonno Enver disegnando una grande insegna da appendere all'ingresso del palazzo, affinché i clienti trovino facilmente il sarto.

L'idea di Doruk e Nisan sarò appoggiata da Arif che andrà a prendere i bambini per accompagnarli in tipografia e fare una sorpresa a Bahar. I tre porteranno il disegno al tipografo e nel frattempo i bambini mangeranno un gelato in compagnia di Arif.

Doruk chiederà all'uomo se si sia mai innamorato e quando lui esiterà nel dare una risposta, il bambino scoppierà a ridere con sua sorella, consapevole del fatto che Arif è molto innamorato di Bahar.

Una serata in allegria per Bahar e i suoi amici

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk e Nisan andranno a giocare con Bora a casa di Musa. Qui, ci sarà anche Jale e Doruk dirà a lei e a suo marito quello che ha scoperto: "Arif è innamorato di mia madre".

Quando Enver rientrerà a casa, troverà la nuova insegna all'ingresso del palazzo e sarà molto sorpreso dal pensiero che i bambini hanno avuto per lui. Il disegno di Nisan e Doruk rappresenterà tutti gli amici del palazzo e commuoverà molto Enver. L'uomo penserà di andare a comprare delle pizze e inviterà Musa e i bambini a unirsi a loro, per festeggiare la grande collaborazione e amicizia che li unisce. Bahar saprà solo in quel momento che i bambini hanno creato una nuova insegna per la sartoria e sarà fiera di loro. I protagonisti passeranno dei momenti spensierati e in allegria, e almeno per una serata tutti i problemi saranno messi da parte.

Sirin non vuole più Bahar in casa sua

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha lasciato il palazzo per andare a vivere da Hatice.

Convivere con Sirin non è affatto facile per Bahar e i bambini che temono sempre di infastidire con la loro presenza. Sirin, inoltre, è molto gelosa del rapporto che sta nascendo tra Bahar e i suoi genitori, soprattutto dopo aver scoperto la sua malattia.

Pur di attirare l'attenzione su di sé, Sirin ha fatto finta di uscire con Levent e non è tornata a casa per tutta la notte. Enver e Hatice sono stati in pena per lei, e la ragazza si è ripresentata a casa l'indomani, in pessimo stato. Sirin ha raccontato che qualcuno l'aveva aggredita, ma in realtà i lividi e le ferite erano finte, create da un'amica di Levent per ingannare Hatice e Enver.