Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dall'8 settembre in poi su Rai 1 saranno incentrate sull'uscita di scena di Salvo Amato dal cast della soap opera.
Gli spettatori dovranno fare a meno della presenza del barista che, nel corso degli episodi di settembre, deciderà di abbandonare la sua attività commerciale e di cambiare vita.
Il motivo? Salvo si sentirà particolarmente oppresso e stressato dalla presenza dei genitori di Elvira, al punto da costringerlo a maturare una decisione del tutto inaspettata.
L'addio di Salvo Amato dal cast de Il Paradiso delle signore 10
L'appuntamento con la decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 ripartirà con l'atteso battesimo del piccolo Andrea Maria, figlio di Elvira e Salvo.
I due si dedicheranno ai preparativi in attesa del grande giorno, ma si ritroveranno a fare i conti con le ingerenze da parte dei coniugi Gallo.
I genitori di Elvira, infatti, cercheranno in tutti i modi di avere voce in capitolo, provando ad ostacolare la scelta di Salvo che vorrebbe avere Marcello come padrino di suo figlio.
Per il barista sarà un lungo tira e molla, alla fine prevarrà comunque il suo volere.
Perché Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 10
Sta di fatto che Salvo inizierà a rendersi conto di sentirsi oppresso e stressato da queste continue interferenze da parte dei genitori della sua amata, al punto da valutare una proposta spiazzante: lasciare definitivamente Milano.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che, nel corso delle puntate previste entro il mese di settembre, si assisterà dunque all'uscita di scena di Salvo, assieme alla sua amata Elvira e al piccolo Andrea Maria.
Salvo lascerà così la città e la Caffetteria per iniziare una nuova vita altrove, senza alcun tipo di interferenze esterne.
La tormentata storia d'amore tra Elvira e Salvo nella soap
Nella passata stagione della soap, Salvo si era ritrovato a fare i conti con le minacce del padre di Elvira, che non vedeva di buon occhio la relazione tra il barista e sua figlia.
L'uomo cercò in tutti i modi di allontanarli e interrompere la loro relazione, ma fu costretto ad arrendersi nel momento in cui Elvira scoprì di essere in dolce attesa.
La gravidanza costrinse i due innamorati ad organizzare un matrimonio in fretta e furia, così da evitare scandali in città e problemi per i familiari della ragazza.