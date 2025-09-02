Munir tenterà di togliere la vita ad Enver in ospedale nella puntata de La forza di una donna di lunedì 8 settembre: l'uomo sarà pronto a tutto pur di impedire che venga fuori che Sarp è vivo.

Le anticipazioni rivelano che Munir riuscirà quasi nel suo intento, ma l'arrivo di un medico impedirà il peggio. Enver si salverà ma si renderà anche conto che la sua vita è in grave pericolo.

Nel frattempo, Hatice prometterà a suo marito che lo sostituirà nel lavoro con Bahar, Ceyda e Yeliz per portare a termine l'ordine delle camicie.

Enver e Hatice ritroveranno l'amore di un tempo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver sarà in ospedale a causa di un infarto. Sirin si sentirà fortemente in colpa perché è stata lei ad avvertire Suat che ha mandato i suoi uomini all'incontro di Enver e Sarp e lo ha spaventato.

La ragazza non potrà fare altro che piangere e sperare che suo padre si riprenda e le sue preghiere saranno ascoltate. Dopo il delicato intervento, Enver si risveglierà e chiederà di parlare con Sarp. L'infermiera andrà in sala d'attesa alla ricerca di Sarp e Bahar sarà sorpresa dalla richiesta, visto che penserà ancora che suo marito non sia più in vita. Hatice interverrà subito dicendo che suo marito probabilmente è ancora confuso dall'anestesia e chiederà di vederlo.

Tutte le incomprensioni degli ultimi tempi svaniranno per Enver e sua moglie, che con un sorriso torneranno ad essere più uniti che mai. L'uomo chiederà ad Hatice un favore molto importante per lui: aiutare Bahar, Yeliz e Ceyda a portare a termine l'ordine di camicie ricevuto. Successivamente, l'uomo aprirà il suo cuore a sua moglie: "Non divorziamo, non posso vivere senza di te". Hatice, in lacrime, accetterà tutto e dirà a Enver che i suoi sentimenti non sono mai cambiati.

Il risveglio di Enver e la corsa di Sarp in ospedale

Nella puntata de La forza di una donna dell'8 settembre la tensione arriverà alle stelle. Appena Enver si riprenderà, infatti, Levent provvederà a tranquillizzare Sarp che penserà di andare in ospedale.

L'uomo andrà contro il parere di Piril, ma le spiegherà che ha bisogno di vedere i parenti di Bahar, visto che ormai sanno che è vivo. Nel frattempo, anche Doruk, Nisan e Arif si dirigeranno verso l'ospedale da Enver. Tutti saranno più tranquilli dopo il risveglio del sarto e non si renderanno conto che la sua vita è in grave pericolo, ma questa volta non per il cuore.

Munir, infatti, si introdurrà nella stanza di Enver e sarà deciso ad eliminarlo. Il braccio destro di Suat impedirà al sarto di respirare tappandogli naso e bocca con la sua mano. Enver sarà sul punto di cedere e solo l'arrivo di un medico impedirà il peggio. L'arrivo del dottore, infatti, metterà in fuga Munir. Enver, tuttavia, si renderà conto di essere in grave pericolo, perché Suat è disposto a tutto pur di impedirgli di dire a Sarp che Bahar è viva.

Enver e Sarp: un discorso lasciato a metà

Nelle puntate precedenti, Enver ha voluto a tutti i costi un incontro con Sarp. Senza pensare al grave pericolo a cui si esponeva, il marito di Hatice è andato all'appuntamento con il compagno di Bahar per dirgli cosa pensa di lui.

Enver ha accusato Sarp di aver abbandonato la sua famiglia nella miseria e aver sposato una donna ricca. L'uomo ha anche intimato a Sarp di stare lontano da Bahar, lasciando intendere che la donna e i suoi figli sono vivi.

La discussione non si è conclusa perché gli uomini di Suat hanno interrotto tutto e hanno iniziato un inseguimento con Sarp e Suat.