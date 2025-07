Romulo tornerà libero e sarà accolto a braccia aperte a La Promessa nella puntata di sabato 12 luglio: Lope gli offrirà subito un dolce e un caffè.

Le anticipazioni rivelano che Romulo riceverà un caloroso benvenuto da tutti i suoi colleghi, anche se Vera e Marcelo saranno un po' timorosi: temeranno che Romulo possa mandarli via quando scoprirà che sono fratelli e non marito e moglie. Baeza si metterà subito al lavoro e prometterà a Pia che, appena possibile, parlerà con Alonso per farla riassumere.

La bella notizia di Burdina per Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Burdina si presenterà al palazzo per parlare con Alonso, che sarà molto sorpreso dalla sua visita.

Il marchese si preoccuperà subito per la salute del maggiordomo, che era già precaria nei giorni scorsi, ma il sergente lo rassicurerà. "Romulo sta bene", dirà Burdina, "Sono qui per comunicare la mancanza di prove contro il signor Baeza". Alonso sarà sorpreso e felice quando il sergente gli dirà: "Romulo è libero, non ci sono accuse". Il marchese si sentirà sollevato e ringrazierà Burdina per aver creduto all'innocenza del suo maggiordomo. "Ho fatto solo il mio dovere", spiegherà il sergente, "Ho indagato e non sono emersi elementi sufficienti a trattenere Romulo in carcere". Burdina saluterà Alonso e gli dirà che ha dato lui un passaggio a Baeza per tornare a casa. Nel frattempo, Romulo saluterà i suoi amici in cucina e sarà accolto con grande affetto da tutti.

Lope servirà al maggiordomo un caffè latte e un dolce appena sfornato. Pia, Vera e Marcelo saranno entusiasti di avere di nuovo Baeza a casa. Romulo spiegherà che lo hanno rilasciato perché Burdina non ha creduto alla sua confessione.

Romulo darà a Pia una nuova speranza

Nella puntata de La Promessa di sabato 12 luglio, Romulo si impegnerà con Pia, promettendole che al più presto parlerà con Alonso per farla riassumere. Il maggiordomo si metterà subito al lavoro, felice di essere tornato. Petra e Santos busseranno alla sua porta per dargli il benvenuto e Romulo li ringrazierà, chiedendo loro di aggiornarlo sugli ultimi avvenimenti in sua assenza. Nel frattempo, Vera e Marcelo saranno molto preoccupati per il ritorno di Baeza.

I due temeranno che Ricardo riveli a Romulo che, in realtà, sono fratelli e non marito e moglie, come avevano dichiarato. Vera avrà paura di pagare questa grande bugia con il suo posto di lavoro.

Il piano segreto di Manuel

Nelle puntate precedenti, Manuel ha convocato Burdina per corromperlo in cambio della libertà di Romulo. Per adesso nessuno sa come sono andati realmente i fatti e tutti pensano che la legge abbia fatto il suo corso. In realtà, Manuel ha offerto a Burdina molti soldi più il suo aereo pur di far liberare Romulo. Il sergente in un primo momento ha rifiutato di farsi coinvolgere, ma poi ha ceduto perché l'offerta del marchesino è stata molto generosa. Manuel ha rinunciato al suo aereo perché pochi giorni prima aveva proposto a Cruz un patto: lui non avrebbe più volato se lei avesse accettato il suo fidanzamento con Jana.