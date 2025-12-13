Nezir perderà la vita per mano di Azmi nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo se ne andrà con un sorriso, certo di riabbracciare suo figlio, e sarà a lui che penserà prima di esalare l'ultimo respiro.

Le anticipazioni tv rivelano che ci sarà una resa dei conti tra Nezir, Suat, Munir e Azmi. Korkmaz farà togliere la vita a Suat, ma subito dopo chiederà ad Azmi di far fuori suo fratello. La guardia non riuscirà ad eseguire l'ordine e farà fuoco contro il suo capo.

Addio al rapitore triste de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la fine arriverà anche per Nezir.

Tutto avrà inizio quando dopo il ritorno in libertà Suat deciderà di vendicarsi di Sarp per aver spezzato il cuore a sua figlia Piril. A questo proposito, l'uomo userà il potere di Nezir per mettere paura a suo genero e organizzerà tutto all'insaputa di Korkmaz. Lo scopo di Suat sarà quello di togliere a Sarp tutti i suoi soldi e per questo manderà da lui Munir per dargli una finta comunicazione da parte di Nezir. Il braccio destro di Suat darà a Sarp un figlio da firmare in cui rinuncia a tutti i suoi averi e gli dirà che Nezir gli ha chiesto questo per lasciare in pace la sua famiglia. Sarp non esiterà a firmare, ma non saprà che Korkmaz non c'entra niente in questa storia. Suat gioirà per aver raggiunto il suo obiettivo e perché sarà certo che Piril non avrebbe più interesse a tornare con Sarp visto è diventato povero.

Quanto tutto questo arriverà alle orecchie di Nezir, però, per Suat ci sarà poco da gioire. Korkmaz manderà a chiamare il padre di Piril che si recherà alla sua villa con Munir. Suat sarà molto preoccupato perché temerà che Nezir abbia scoperto il suo inganno, ma Munir lo rassicurerà.

La resa dei conti tra Suat e Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir accoglierà Suat e Munir e dopo un breve discorso sulla perdita di suo figlio arriverà al punto. "Tu hai rubato i soldi di quei bambini", dirà Nezir e senza aggiungere altro ordinerà a Azmi di sparare a Suat. La guardia eseguirà l'ordine in pochi secondi. Successivamente, Nezir rimprovererà ad Azmi di aver avvertito l'avvocato Kismet del rapimento di Sarp e Suat e per questo lo punirà duramente.

"Ti dò una possibilità, uccidi tuo fratello", gli dirà. Azmi prenderà l'arma e la punterà contro Munir, ma non riuscirà a premere il grilletto e si girerà verso Nezir. La guardia farà fuoco contro il suo capo che cadrà per terrà e sarà quasi sollevato del fatto di dover morire. Poco prima di esalare l'ultimo respiro, Nezir ripenserà ai momenti felici del suo Mert e andrà via con il sorriso, certo di poterlo finalmente incontrare.

L'odio di Nezir per Suat, Piril e Sarp

Nezir e Suat un tempo erano consuoceri: nelle puntate precedenti de La forza di una donna, infatti, è emerso che Piril era fidanzata con Mert e stava per sposarlo. La figlia di Suat, tuttavia, ha lasciato il fidanzato a un passo dalle nozze perché aveva scoperto che lui aveva fatto uso di droghe.

Questa rottura ha causato in Mert un forte dolore e quando ha provato a tornare con Piril l'ha trovata con Sarp. Pensando che fosse il suo amante, Mert ha puntato la sua arma contro la donna e Sarp è intervenuto iniziando uno scontro fisico con lui. Il figlio di Nezir poi ha perso la vita a causa di un colpo di pistola e da allora Korkmaz non si è dato pace.