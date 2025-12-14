Viola ed Eugenio si daranno un'altra possibilità nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Ornella sarà la prima a saperlo.

Le anticipazioni rivelano che per Rosa andrà tutto per il verso giusto: il lavoro da portiera non sarà più un sogno e Damiano sarà felice con lei. Nel frattempo, Eduardo sarà in piena crisi con Clara e molto preso da Stella.

Rosa sempre più vicina al nuovo lavoro a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che l'atmosfera natalizia coinvolgerà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Ci saranno grandi novità per Rosa che sarà sempre più vicina al posto da portiera del prestigioso stabile di Posillipo.

Raffaele, infatti, proporrà una soluzione che permetterebbe alla madre di Manuel di iniziare la sua nuova vita senza mettere a rischio la casa di Mariella e Guido. Per Rosa sarà un periodo felice anche dal punto di vista sentimentale: con Damiano andrà a gonfie vele. La donna e il padre di Manuel andranno insieme alla recita del bambino e saranno complici più che mai. Non si potrà dire lo stesso per Eduardo e Clara che saranno in piena crisi. Rosa, ignara della relazione clandestina di suo fratello con Stella, le proverà tutte per far riavvicinare i due. Sabbiese, però, sarà sempre più vicino alla sua amante, ma non sa che la donna gli sta nascondendo qualcosa.

Un Natale speciale a Un posto al sole per la famiglia Bruni

Nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre, il Natale farà riavvicinare moltissimo Viola ed Eugenio. La figlia di Ornella sentirà la nostalgia dei vecchi tempi con suo marito e gli farà una proposta che lo lascerà senza parole. Raffaele si darà da fare per organizzare una festa in famiglia, ancora ignaro della bella sorpresa che sarà la ciliegina sulla torta di un Natale davvero speciale. Viola confiderà a Ornella che lei e Eugenio vogliono darsi un'altra possibilità. Non saranno giorni sereni per Roberto, Marina e Michele. I tre sapranno dell'arresto di Okoro e saranno certi che l'uomo incastrerà Gagliotti, ma le cose non andranno così.

Quando verrà interrogato, infatti, Okoro scagionerà Gennaro che la farà franca e continuerà indisturbato la sua scalata al potere.

La fine inaspettata tra Viola e Damiano

A Un posto al sole il ritorno tra Viola ed Eugenio sembrava sempre più lontano fino a poco tempo fa. La figlia di Ornella, infatti, aveva una relazione stabile con Damiano e anche se Nicotera si era fatto avanti con una bella dichiarazione, sembrava certa della sua scelta. Le cose sono cambiate quando Renda ha proposto a Viola la convivenza e lei non ha accettato. Questo ha causato una grave crisi tra i due e Damiano non ha più voluto continuare una relazione senza progettualità. Renda ha sofferto, ma ha ritrovato l'amore di Rosa che non l'ha mai dimenticato. Damiano ha capito che la sua felicità era più vicina di quanto pensasse.