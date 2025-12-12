L'atmosfera natalizia avvolgerà Palazzo Palladini nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 dicembre. Un Natale da incubo attenderà però Gennaro Gagliotti, il quale apprenderà infatti che il suo ex braccio destro Okoro ha deciso di cambiare versione e collaborare con gli inquirenti.

Eduardo, intanto, scoprirà che Stella nasconde un segreto. Nel frattempo a Palazzo Palladini Raffaele vivrà il suo ultimo Natale da portiere, mentre tra Diego e Ida qualcosa sembrerà essersi incrinato. Rosa e Damiano, al contrario, appariranno più complici che mai.

Un posto al sole: Gennaro finisce nei guai

Le feste natalizie si preannunciano tutt'altro che tranquille per Gennaro. Okoro diventerà una minaccia sempre più concreta per l'imprenditore. Dopo l'arresto, il nome di Gagliotti tornerà al centro delle indagini e il cerchio intorno a Gennaro continuerà a stringersi. La paura di essere arrestato e finire in carcere lo accompagnerà giorno dopo giorno, rendendo il clima ancora più teso. Per la prima volta Gagliotti sentirà il terreno franare sotto i piedi.

Nel frattempo, Roberto e Marina spereranno che questa sia finalmente la volta buona per smascherare il loro scomodo socio. I coniugi Ferri attendono da tempo questo momento e la cattura di Okoro potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa.

Anche Michele Saviani seguirà gli sviluppi con grande attenzione. Tuttavia, la testimonianza di Okoro rischierà di non arrivare mai.

La minaccia di Okoro

Convinto di essere vittima di una maledizione lanciata dalla medium Agata Rolando, l'uomo si chiuderà nel silenzio e rifiuterà di collaborare con gli inquirenti. La paura lo paralizzerà, impedendogli di rivelare ciò che sa. Ancora una volta le speranze di incastrare Gagliotti sembreranno svanire nel nulla.

Quando tutto sembrerà perduto e Gennaro pronto a salvarsi ancora una volta, Okoro cambierà idea e accetterà di parlare, mettendo seriamente nei guai il suo ex datore di lavoro.

Diego e Ida in difficoltà, Pino ci riprova con Rosa

Per Raffaele Giordano sarà un Natale malinconico.

L'uomo sarà consapevole che queste feste segneranno l'addio al suo ruolo di portiere. Lui e Ornella, inoltre, noteranno qualcosa di strano tra Diego e Ida. I due appariranno freddi e distanti, come se non riuscissero più a parlarsi.

Pino proverà a riavvicinarsi a Rosa, ma la donna sembrerà troppo presa da Damiano. Il giorno di Natale, inoltre, Renda farà qualcosa (ancora ignoto) che spiazzerà Rosa.

Sasà e Castrese vivranno la loro storia d'amore serenamente e si recheranno a casa di Guido e Mariella per festeggiare.

Jimmy trascorrerà il Natale con Micaela e avrà modo di affrontare con suo figlio i problemi che sta vivendo con i suoi compagni di classe

Infine Eduardo capirà che Stella non è proprio che dice di essere e proverà ad allontanarsi da lei, ma potrebbe essere troppo tardi.