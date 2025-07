Nelle ultime puntate di Un posto al sole il personaggio di Antonietta è stato messo un po' da parte, ma presto tornerà ad avere un ruolo centrale. Le anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto svelano che Marina entrerà in possesso di alcune foto compromettenti che provano i tradimenti di suo marito e questo le darà un'idea.

A quanto pare l'imprenditrice Giordano approfitterà della situazione per ingraziarsi la moglie di Gagliotti e portarla dalla sua parte.

Il corpo di Assane viene ritrovato

Nei prossimi episodi di Upas, Michele deciderà di dare ascolto ai suoi sogni, nei quali Agata gli ha indicato il luogo in cui si trova il cadavere di Assane, e questo porterà effettivamente al ritrovamento del corpo.

Per Gagliotti sarà un duro colpo, ma come spesso accade riuscirà comunque a cavarsela. L’imprenditore cercherà infatti di scaricare ogni responsabilità sul suo subalterno Okoro, così da uscire indenne dalla situazione. Per Gennaro potrebbe comunque profilarsi un’incriminazione legata alle condizioni dei suoi lavoratori, ma nulla che non sia in grado di affrontare. Per quanto riguarda invece l’omicidio di Assane e l’incidente di Agata, ne uscirebbe completamente pulito.

Gennaro finisce nei guai

Se è vero che Gennaro non è coinvolto in modo diretto nell'omicidio di Assane, è altrettanto vero che era perfettamente a conoscenza di ciò che era accaduto ed inoltre Okoro agiva comunque per suo conto.

A essere sinceri, va riconosciuto che Gennaro non ha mai ordinato di eliminare nessuno, ma il suo desiderio di mettere a tacere Assane è stato interpretato con fin troppa "solerzia" dal suo braccio destro.

In ogni caso, una testimone chiave in grado di dimostrare che Okoro agiva per volere di Gennaro è proprio Antonietta, e Marina sembrerà intenzionata a sfruttare questa occasione a suo favore.

Un posto al sole: Marina vuole portare Antonietta dalla sua parte

Mentre il cerchio inizierà a stringersi attorno a lui, Gennaro continuerà a godersi i privilegi della sua posizione. L’imprenditore si lascerà andare alla bella vita, ma finirà col cacciarsi nei guai a causa del suo ben noto interesse per le donne.

Gennaro non si dimostrerà particolarmente abile nel nascondere le tracce dei suoi tradimenti e Marina entrerà in possesso di alcune prove che confermano le sue infedeltà. È lecito pensare che a Gennaro importi poco della moglie, ma ignora che Antonietta potrebbe diventare una minaccia concreta. La donna infatti è perfettamente a conoscenza del legame tra suo marito e Okoro e, se decidesse di testimoniare, le sue parole potrebbero metterlo davvero nei guai. Resta da vedere se Marina riuscirà a convincerla a schierarsi dalla sua parte oppure se Gennaro riuscirà a manipolarla, mantenendola fedele a lui.