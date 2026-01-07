Nuovi dettagli emergono sul debutto di Whoopi Goldberg in Un posto al sole. Nelle ultime ore sono stati diffusi dei video che mostrano la star hollywoodiana sul set della soap partenopea al fianco di Patrizio Rispo, storico interprete di Raffaele.

L'attrice ha espresso grande entusiasmo per questa esperienza e finalmente è stato svelato il nome del suo personaggio, Eleanor Price.

Whoopi Goldberg appare nella sigla

Whoopi Goldberg non si limiterà a un semplice cameo ma avrà un ruolo da protagonista all'interno di una storyline tutta sua. La sua trama si svilupperà nell'arco di venti episodi e finalmente è stato svelato il nome del personaggio che andrà ad interpretare.

Si chiamerà Eleanor Price, come anticipato da un video che mostra il suo nome in sigla.

Per Whoopi però ci sarà solo il nome del personaggio in sovraimpressione. L'attrice non apparirà fisicamente nella sigla per la classica giravolta che accompagna gli altri protagonisti.

Eleanor coinvolta in un mistero legato a Palazzo Palladini

I dettagli della trama, che la vedranno protagonista, restano avvolti nel mistero, ma di sicuro Eleanor interagirà con Raffaele e Roberto Ferri. In passato si era ipotizzato che potesse essere una ricca donna statunitense interessata all'acquisto di uno yacht, voci però mai confermate.

Si era parlato persino di una possibile storia d'amore con uno dei protagonisti, ma questa eventualità appare poco credibile.

Più probabile invece che nasca un rapporto di complicità e amicizia magari proprio con Raffaele. L'elemento più intrigante, confermato ufficialmente, riguarda invece il suo coinvolgimento in un mistero legato al passato di Palazzo Palladini.

La star di Hollywood approda a Posillipo per celebrare i trenta anni di Un posto al sole

L'ingresso di Whoopi Goldberg nel cast di Upas rappresenta un dono prezioso che la soap si è voluta fare per celebrare tre decenni di successi. Sul set di Posillipo, dove sono state girate le scene in programma per la fine di gennaio, la vincitrice dell'Oscar per il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown in Ghost ha mostrato tutto il suo entusiasmo e ha voluto esprimere gratitudine per aver avuto l'opportunità di vivere questa avventura partenopea.

L'artista che ha collezionato ogni riconoscimento del mondo dello spettacolo americano, dall'Emmy al Grammy, dall'Oscar al Tony, sembra aver conquistato tutti sul set con la sua gentilezza e semplicità. Whoopi inoltre si è dichiarata innamorata di Napoli e ha già pianificato un ritorno la prossima estate, questa volta per godersi la città da turista. La star americana ha voluto infine salutare il pubblico italiano invitandolo a non perdere le prossime puntate della soap.