Le anticipazioni della soap Tv Forbidden Fruit relative all'episodio in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5, annunciano che Yildiz sarà sconvolta quando si ritroverà faccia a faccia con l'ex marito Kemal. La donna, terrorizzata all'idea che Halit scopra che è già stata sposata in passato proprio con l'autista, chiederà con insistenza al marito di licenziarlo. Halit però si prenderà del tempo prima di decidere sul da farsi.

Intanto Zeynep verrà a sapere che Alihan ha cominciato a frequentare Hira e deciderà di accettare la corte di Cem.

Yildiz cerca di convincere Halit a licenziare Kemal

Il piano di Ender per destabilizzare la rivale darà i suoi frutti nel momento in cui Yildiz si ritroverà faccia a faccia con Kemal, entrato in casa Argun come autista di Erim. La moglie di Halit sarà sconvolta vedendo il suo ex marito e sarà terrorizzata all'idea che Halit scopra che lei in passato è stata sposata proprio con l'autista. Per evitare che la verità venga a galla, la sorella di Zeynep cercherà in tutti i modi di convincere Halit a licenziare Kemal. In realtà non ci saranno motivi per cacciarlo, anche perché Erim si è già molto affezionato al nuovo autista. Halit non cederà alle pressioni di Yildiz e si prenderà del tempo per valutare la situazione.

Zeynep accetta di fidanzarsi con Cem: anticipazioni del 20 agosto

Nel frattempo Zehra si convincerà che Alihan abbia una nuova fidanzata e questo perché lo vedrà salutare Hira in un locale. Quando arriverà a casa, Zehra informerà tutta la famiglia della novità e Yildiz si affretterà a sua volta ad avvertire Zeynep. Quest'ultima, delusa da Tasdemir, deciderà di dare una svolta alla sua vita e accetterà la corte di Cem. Nonostante questa nuova relazione, Zeynep sembrerà infelice e Yildiz se ne accorgerà.

Nelle puntate successive Cem si confiderà con Alihan dicendogli di essersi fidanzato con Zeynep, mentre Zehra otterrà dal padre il permesso di lavorare per Ender. Zeynep confesserà invece a Yildiz di non essere innamorata di Cem e di voler chiarire al più presto con lui.

Peccato che la giovane Yilmaz non riuscirà a trovare il momento giusto per farlo. Le cose precipiteranno in occasione di un evento mondano organizzato dall'azienda tessile acquistata di recente da Alihan.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale

Intanto Forbidden Fruit continuerà ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio di Canale 5 anche nella stagione autunnale. A settembre, quando tornerà in onda Uomini e donne, però le puntate della serie turca dureranno meno rispetto alla programmazione attuale e occuperanno lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45.